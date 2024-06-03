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Министр Шарлапаев встретился с работниками автопрома в Алматы

Встретился с работниками автопрома в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 17:00 Фото: "Астана Моторс"
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в рамках рабочего визита 31 мая посетил завод легковых автомобилей Hyundai Trans Kazakhstan и встретился с сотрудниками предприятия, сообщает Zakon.kz.

Завод Hyundai Trans Kazakhstan, входящий в "Астана Моторс", работает с октября 2020 года. Мощность – 50 тыс. автомобилей в год. В 2022 году завод выпустил 37 205 автомобилей, в 2023 году – 48 857 автомобилей. За I квартал 2024 года произведено 9934 автомобиля.

Завод формирует кадровый резерв в сфере машиностроения. Сегодня на предприятии трудоустроено порядка 1300 человек.

Министр ознакомился с производственными процессами и условиями труда на заводе. Сотрудники в свою очередь рассказали, что поддержали петицию о развитии промышленности и записали обращение, в котором призывают народ и правительство Казахстана держать курс на индустриализацию.

Встретился с работниками автопрома в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 17:00

Фото: "Астана Моторс"

Во время встречи к министру обращались различные сотрудники. Например, ведущий инженер-технолог завода Hyundai Trans Kazakhstan Жарас Әбдіходжаев – уроженец села Сарыкемер в Жамбылской области. За время работы на заводе он был награжден почетным знаком "Еңбегім Еліме", стал гордостью и примером для своей семьи и односельчан. Жарас считает, что автопром – хорошая возможность получить достойную профессию и перспективную работу для молодых специалистов, выпускников технических вузов.

"На заводе работают более 1300 человек со всего Казахстана. За четыре года мы освоили операции по сварке и окраске кузовов, а также внедрили более 100 модернизаций, повышающих производительность. Наш опыт и квалификация позволяют работать на любом заводе Hyundai в мире, но мы хотим работать в Казахстане. И мы верим, что светлое будущее связано с развитием промышленности. Мы с уважением относимся ко всем профессиям и обращаемся ко всем, кто также с уважением относится к людям и их труду. Уже сейчас нам надо задуматься, что будет делать молодежь, которая обучается на технических специальностях, кем они станут?", – спросил министра Жарас.

Министр Шарлапаев ответил, что правительство намерено продолжить поддерживать развитие промышленности в Казахстане, в частности автопром. Это одна из самых перспективных, быстрорастущих и привлекательных для молодежи отраслей. В свою очередь автопроизводители должны углублять локализацию, увеличивать долю мелкоузлового производства. Также вблизи автомобильных заводов будет создаваться кластер предприятий по производству автокомпонентов.

Встретился с работниками автопрома в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 17:00

Фото: "Астана Моторс"

"Этой дискуссии быть не должно. Однозначно мы должны поддерживать промышленность – это не только рабочие места, но и стратегически важная для независимого государства отрасль, которая занимает важное место в экономическом развитии страны, производит основную часть ВВП. Мы будем развивать промышленность. Мы строим заводы, потому что из наших граждан получаются прекрасные специалисты, инженеры, промышленники. В этом смысле мы делаем все правильно", – считает министр Шарлапаев.

По данным министерства, за четыре месяца 2024 года объем производства обрабатывающей отрасли в Казахстане составил 7,1 трлн тенге, экспортировано товаров обрабатывающей промышленности на сумму 5,6 млрд долларов. Общий рост сферы достиг 105,2%, а в машиностроительной отрасли – 22%. В частности, увеличилось производство автомобилей на 8,6%, произведено более 46 тыс. единиц. Всего в 2024 году планируется выпустить 160 тыс. автомобилей.

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Канат Шарлапаев Министерство промышленности и строительства Астана Моторс Hyundai 2024 год Автопромышленность
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