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В КНБ прокомментировали скопление транспорта на границе с Узбекистаном

В КНБ прокомментировали скопление транспорта на границе с Узбекистаном, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 19:57 Фото: gov.kz
Периодическое скопление людей и транспортных средств на казахстанско-узбекской границе прокомментировали в Комитете национальной безопасности Казахстана, передает Zakon.kz.

В сообщении говорится, что скопление в пункте пропуска "Жибек жолы" связано с проводимым строительством и расширением дорожного полотна в пункте пропуска "Гишт Куприк" на сопредельной территории.

Также в настоящее время из-за ремонтных работ закрыт пункт пропуска "Капланбек".

"В свою очередь по причине проводимой реконструкции в пунктах пропуска "Тажен", "Атамекен" и "Казыгурт" движение лиц и транспортных средств ограничено".  Пресс-служба КНБ

Другие пункты пропуска через государственную границу работают в штатном режиме.

Ранее в КНБ сделали заявление о ситуации на границе с Кыргызстаном.

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