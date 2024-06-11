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В КНБ сообщили об ограничениях на границе с Узбекистаном

О работе пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 12:48 Фото: gov.kz
Комитет Национальной безопасности (КНБ) рассказал Zakon.kz о работе пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе.

Пограничная служба КНБ 11 июня 2024 года сообщает, что на отдельных пунктах пропуска на границе продолжают фиксироваться скопления лиц и транспортных средств.

"В частности, в пункте пропуска "Жибек жолы" это связано со строительством и расширением дорожного полотна на сопредельной территории на пограничном КПП "Гишт Куприк".Пресс-служба КНБ

Также сказано, что проводится реконструкция казахстанских пограничных переходов "Тажен", "Атамекен" и "Казыгурт", а КПП "Капланбек" по этой же причине закрыт.

"Другие пункты пропуска через государственную границу работают в штатном режиме".Пресс-служба КНБ

Специалисты обращаются с заявлением к путешественникам и просят заранее планировать свои маршруты.

В КНБ 1 июня отчитались о мерах обеспечения безопасности на государственной границе Казахстана за май 2024 года. Так, по данным ведомства, в прошлом месяце задержали более 100 человек, которые незаконно пересекли границу или попытались это сделать.

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