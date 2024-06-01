Наше будущее: как в Казахстане защищают счастливое детство

Ежегодно 1 июня в республике отмечают Международный день защиты детей. В этот важный день Zakon.kz вспоминает, какие шаги сделала страна навстречу счастливому детству и будущему своих самых юных граждан.

Ужесточение наказания за насилие

По данным МВД РК, каждое третье преступление, совершаемое в отношении детей – сексуальное насилие. Такими цифрами ведомство делилось в феврале текущего года.

В СМИ нередко появлялись новости о случаях жестокого обращения с подрастающим поколением, травле, конфликтах в семьях, которые дочки и сыночки вынуждены наблюдать во вред своему психологическому благополучию.

В стороне от этой тревожной ситуации не оставались общественники и эксперты. Так, например, еще в феврале политолог Данияр Ашимбаев, отвечая на вопросы журналиста Zakon.kz, заявил: с точки зрения морали, таким преступлениям абсолютно нет места в обществе. А сами преступники, по его мнению, должны быть наказаны и "жестко изолированы". Более того, применяемые ранее "педагогические" методы борьбы с подобными проявлениями, связанные по большей части с укреплением моральных ценностей, эксперт счел малоэффективными в свете растущей печальной статистики.

"Вероятно, здесь нет других вариантов, кроме максимально жестокого наказания, то есть пожизненного заключения таких преступников. Потому что мы видим, что новости об убийстве детей, педофилии идут почти ежедневно. В некоторых регионах, не будем тыкать пальцем, практически постоянно", – утверждал политолог.

Доводы неравнодушных к теме сограждан были услышаны, распоряжения главы государства, данные в Послании народу Казахстана, выполнены. Депутаты Мажилиса разработали законопроекты, направленные на ужесточение наказания за насилие над детьми и женщинами.

15 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Документ ввел нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.

Если конкретно, это:

криминализация умышленного причинения легкого вреда здоровью и побоев. Ужесточение ответственности за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью;

обязательство госорганов не только взаимодействовать по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, но и предоставлять в контакт-центр информацию о принятых мерах по итогам рассмотрения обращений граждан;

закрепление вопросов создания и функционирования центров поддержки семьи для оказания специальных социальных услуг потерпевшим от бытового насилия;

введение уголовной ответственности за склонение и содействие в совершении самоубийства, а также за пропаганду самоубийства;

введение уголовной ответственности за приставания сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста;

введение административной ответственности за травлю несовершеннолетнего;

обязательство образовательных учреждений – сообщать правоохранительным органам о совершении несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний;

запрет на принудительную высадку ребенка из общественного транспорта, если он не может расплатиться за проезд.

"Это прорывное событие, которое ждали все казахстанцы", – так отреагировал на новшество политолог Уразгали Сельтеев.

"Каждая женщина и каждый ребенок в Казахстане должны знать, что их права защищены законом! Полноценно ощущать себя в безопасности. Об этом надо говорить постоянно, и эти права надо детально и доступно разъяснять. А люди, видящие любые проявления насилия в отношении женщин и детей, не должны молчать и оставаться равнодушными!" – заявил Сельтеев.

Солидарна с этими тезисами глава Союза кризисных центров Зульфия Байсакова.

"Кризисные центры по всей стране ранее предполагали и рекомендовали ужесточить наказание за преступления в сфере бытового насилия. Есть страны, на которые Казахстан равняется, и этими поправками мы показываем пример цивилизованности. Теперь основная задача общества – следить за тем, чтобы судьи, которые будут выносить решения по фактам бытового насилия, не сводили решения к административным штрафам. Главное, чтобы каждый вердикт суда был примером для семейного тирана", – пояснила она.

Изменения вступили в силу недавно, поэтому делать статистические выводы об их результативности еще рано. Но, как ожидают эксперты, тяжесть ответственности сильно поубавит пыл агрессоров.

"Нацфонд – детям"

Ранее, перешагивая порог 18-летия, новоиспеченные взрослые казахстанцы могли уповать лишь на свои силы да родительскую подмогу. Что получение высшего образования, если не брать в расчет гранты, что покупка жилья – удовольствие не из дешевых. И не каждая семья успевает накопить достаточно финансов к тому моменту, когда "птенец выпорхнет из гнезда".

Летом 2023 года президент подписал указ, который предусматривает обязательство Национального фонда РК начислять часть средств казахстанским детям. А именно, в главу "Использование средств НФРК" внесли следующее дополнение:

"в виде выплат целевых требований и на покрытие расходов по оплате банковских услуг, связанных с переводами и выплатами целевых накоплений в соответствии с законодательством РК. Под целевыми требованиями понимаются обязательства правительства перед гражданами РК, не достигшими 18 лет, формируемые ежегодно за счет 50% от усредненного за 18 лет, предшествующих отчетному году инвестиционного дохода НФРК, и усредненного за 18 лет, предшествующих отчетному году инвестиционного дохода, ежегодно начисляемого на данную сумму".

По замыслу, по достижении чадом 18 лет оно может использовать эти средства как раз на оплату обучения или приобретение квадратных метров.

Проект некоторое время дорабатывали, а 16 ноября прошлого года глава государства подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам начисления детям средств из Национального фонда РК, их выплат и использования".

Программа действует с 1 января 2024 года, первые начисления "упали" на детские счета в феврале.

Параллельно с "Нацфонд – детям" в республике действует единая добровольная накопительная программа "Келешек", эдакая родительская "копилка" на образование наследников. Причем собранные и там, и там деньги можно впоследствии объединить.

Как объяснила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова, размер сумм, которые начисляются на счета детей по проекту "Нацфонд – детям", будет зависеть от инвестиционного дохода, а также от поступлений и изъятий из Нацфонда.

"Аңсаған сәби"

С проблемой бесплодия сталкиваются во всем мире, в том числе и у нас. Почти каждая седьмая семья в Казахстане имеет проблему с деторождением, говорил еще в 2020 году известный репродуктолог Вячеслав Локшин. Ситуация усугубляется тем, что далеко не каждой мечтающей о прибавлении паре помогают обычные методы лечения – лекарства и хирургия.

С 2010 года в Казахстане выделяют государственные квоты на проведение программ вспомогательных репродуктивных технологий, однако их количество не покрывало нужд всех желающих обзавестись потомством, а без квоты стоимость процедуры была "неподъемной" для большей части населения.

В 2021-м стартовала программа "Аңсаған сәби" ("Долгожданный ребенок"). В первый год функционирования на обозначенные цели выделили 7000 квот.

Каковы итоги? За 2021 год благодаря технологиям страна обрела более двух тысяч новых граждан. Специалисты тогда подсчитали, что каждый день благодаря процедуре ЭКО в Казахстане рождаются 10 малышей.

Напомним, чтобы получить услугу по квоте, паре необходимо обратиться в желаемую клинику и обзавестись подтверждением репродуктолога, что им показано проведение экстракорпорального оплодотворения и они к нему готовы. Далее пройти необходимые исследования и получить заключения комиссии высокотехнологичных медицинских услуг у участкового врача. Пару включат в электронный регистр и в случае положительного решения комиссии оформят на портале Бюро госпитализации.

Сами программы ЭКО по квоте оплачивает Фонд медстрахования. Сюда входят пункция, наркоз, перенос эмбриона. Также в программу включены медикаменты.

В 2023 году на тот момент министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что в Казахстане на учете состоят 14 тыс. бесплодных семей.

"В нашей стране репродуктивные технологии развиты на высоком уровне и более 20 ЭКО-центров в реализации этой программы участвуют. В прошлом году в реализацию 7 тыс. квот более 2,5 тыс. женщин забеременели и родили здоровыми более 1,5 тыс. детей. Сейчас эта работа продолжается. Женщины все под наблюдением. В этом году повторно на 7 тыс. размещено, и эта программа будет реализовываться. Доступность есть по всей стране, чтобы получить эту дорогостоящую репродуктивную технологию", – отмечала Гиният.

Бесплатное питание в школах

Еще каких-то десять лет тому назад бесплатное горячее питание в школах было доступно лишь ребятам из малообеспеченных семей и сиротам, что вызывало закономерное недовольство общественности.

По поручению главы государства с 1 сентября 2023 года безвозмездно обедами, помимо учащихся из малообеспеченных семей, обеспечили всех учеников "началки", вне зависимости от социального статуса.

Сейчас забота о детях – одна из приоритетных задач государства. Они – будущее страны, двигатель технологического прогресса, да и просто радость своих родителей. И сколь бы ни была трудна дорога к светлому завтра, ради маленьких большие готовы по ней идти.