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Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах

Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 15:26 Фото: Telegram/modgovkz
Министерство обороны Казахстана сегодня, 26 августа 2024 года, разослало обращение к гражданам, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил РК в период со 2 по 13 сентября на базе учебного полигона "Матыбулак" Жамбылской области планируется проведение оперативно-тактического командно-штабного учения "Айбалта-2024".

"Мероприятия боевой подготовки сопряжены с передвижением сил и средств по территории Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Жетысуской областей. В целях отработки учебно-боевых задач с 26 августа подразделения совершат марш комбинированным способом: железнодорожным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации. В указанный период в отдельных районах страны возможно введение ограничительных мер. В этой связи просим граждан отнестись с пониманием и доверять только официальным источникам информации".Пресс-служба Минобороны РК
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 15:26

Фото: Telegram/modgovkz

Предыдущее обращение Минобороны Казахстана было адресовано жителям Астаны. В нем говорилось, что 3-4 июля 2024 года во время проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества "будет усилена охрана воздушных рубежей над столицей".

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