Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Астане 17 автобусных маршрутов изменили схему движения из-за ремонта дорог

В Астане 17 автобусных маршрутов изменили схему движения из-за ремонта дорог, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 23:23 Фото: акимат города Алматы
ТОО "City Transportation Systems" 2 июня предупредил о том, что в Астане временно изменена схема движения 17 маршрутов из-за ремонта автодорог, сообщает Zakon.kz.

До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов: №16, 42, 10, 12, 37, 49, 50, 51, 53, 55А, 55Б, 61, 66, 302, 303, 308, 309.

В компании попросили жителей и гостей заранее планировать свой маршрут. 

Ранее в Министерстве внутренних дел объяснили, почему вокруг Астаны выставили посты полиции. Подробнее можно прочитать здесь

Читайте также

Неблагоприятные метеоусловия обещают синоптики всего в двух городах РК
Неблагоприятные метеоусловия синоптики обещают в двух городах РК
Фееричное шоу устроили алматинские спасатели для детей из Центра поддержки
Фееричное шоу устроили алматинские спасатели для детей из Центра поддержки
Как чаще всего называют мальчиков и девочек в Казахстане
Как чаще всего называют мальчиков и девочек в Казахстане
Диана Абдуллаева
Астана 2024 год Автобусы Общественный транспорт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Новая волна мошенничества в мессенджерах: что нужно знать казахстанцам, чтобы защитить себя
Новая волна мошенничества в мессенджерах: что нужно знать казахстанцам, чтобы защитить себя
Кому нельзя есть окрошку, рассказали специалисты
Кому нельзя есть окрошку, рассказали специалисты
Ветер, гроза и ливень: на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Ветер, гроза и ливень: на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: