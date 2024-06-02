В Астане 17 автобусных маршрутов изменили схему движения из-за ремонта дорог
Фото: акимат города Алматы
ТОО "City Transportation Systems" 2 июня предупредил о том, что в Астане временно изменена схема движения 17 маршрутов из-за ремонта автодорог, сообщает Zakon.kz.
До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов: №16, 42, 10, 12, 37, 49, 50, 51, 53, 55А, 55Б, 61, 66, 302, 303, 308, 309.
В компании попросили жителей и гостей заранее планировать свой маршрут.
Ранее в Министерстве внутренних дел объяснили, почему вокруг Астаны выставили посты полиции. Подробнее можно прочитать здесь.
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