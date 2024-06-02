В Астане 17 автобусных маршрутов изменили схему движения из-за ремонта дорог

Фото: акимат города Алматы

ТОО "City Transportation Systems" 2 июня предупредил о том, что в Астане временно изменена схема движения 17 маршрутов из-за ремонта автодорог, сообщает Zakon.kz.

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