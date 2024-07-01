В Астане 15 автобусных маршрутов изменят схему движения 4 июля

ТОО "City Transportation Systems" 1 июля предупредило о том, что в Астане временно изменена схема движения 15 маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что 4 июля временно меняется схема маршрутов № 3, 4, 4А, 14, 19, 40, 21, 29, 29А, 32, 43, 50, 66, 84, 202.

"В дни проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества общественный транспорт будет работать в штатном режиме. График работы с 06:00 до 23:30", – говорится в сообщении.

Также планируются мероприятия по ограничению движения пассажирского транспорта в районе Дворца независимости, квадрата улиц пр. Тауельсиздик – ул. Ж. Нажимеденова – ул. Байтурсынова – ул. Аманжолова.

Ранее сообщалось, что со 2 по 4 июля в Астане запрещается парковать автомобили вдоль ряда центральных улиц. Подробнее можно узнать здесь.

Также стало известно, на каких дорогах ограничат движение во время саммита ШОС в Астане.