40-градусная жара ударит по западу Казахстана
Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" подробно рассказали о прогнозе погоды по Казахстану на 11, 12 и 13 июня 2024 года. Синоптики подчеркивают, жителей западных регионов ожидает сильная жара, сообщает Zakon.kz.
Метеорологи уточняют, что погоду на большей части страны в эти дни будут формировать атмосферные фронтальные зоны. Они и принесут дожди с грозами и порывистый ветер.
"Наиболее интенсивные дожди ожидаются 11-12 июня на востоке, 13 июня – в центре страны".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также отмечено, что дневная преобладающая температура на севере республики составит +20+25 °С.
"На востоке и в центре прогнозируется понижение от +22+32°С до +18+26°С, на юге ослабление сильной жары от +33+40°С до +25+35°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Тем временем, на западе страны температура будет повышаться до сильной жары в +33+40°С.
Ранее "Казгидромет" назвал регион, где через 10 дней наступит засуха. Согласно штормовому предупреждению об опасных агрометеорологических явлениях, в Кызылординской области в Шиелийском районе в ближайшие 10 дней ожидается наступление засухи.
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