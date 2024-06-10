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40-градусная жара ударит по западу Казахстана

40-градусная жара ударит по западу Казахстану, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 12:28 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" подробно рассказали о прогнозе погоды по Казахстану на 11, 12 и 13 июня 2024 года. Синоптики подчеркивают, жителей западных регионов ожидает сильная жара, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи уточняют, что погоду на большей части страны в эти дни будут формировать атмосферные фронтальные зоны. Они и принесут дожди с грозами и порывистый ветер.

"Наиболее интенсивные дожди ожидаются 11-12 июня на востоке, 13 июня – в центре страны".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также отмечено, что дневная преобладающая температура на севере республики составит +20+25 °С.

"На востоке и в центре прогнозируется понижение от +22+32°С до +18+26°С, на юге ослабление сильной жары от +33+40°С до +25+35°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Тем временем, на западе страны температура будет повышаться до сильной жары в +33+40°С.

Ранее "Казгидромет" назвал регион, где через 10 дней наступит засуха. Согласно штормовому предупреждению об опасных агрометеорологических явлениях, в Кызылординской области в Шиелийском районе в ближайшие 10 дней ожидается наступление засухи.

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Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Жара Прогноз погоды
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