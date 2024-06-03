Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Студентка в Восточном Казахстане подала в суд на своего отца

Студентка в Восточном Казахстане подала в суд на своего отца, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 15:38 Фото: Zakon.kz
Совершеннолетняя девушка в Восточно-Казахстанской области обратилась в суд с иском к своему отцу, чтобы взыскать с него алименты на период своего обучения, передает Zakon.kz.

18 лет девушке исполнилось в январе 2024 года. В связи с этим алиментные обязательства ее отца были прекращены, сообщили в пресс-службе судов Восточно-Казахстанской области.

Однако в настоящее время девушка – студентка платного отделения колледжа с ежегодной оплатой обучения в 250 тыс. тенге. Отец материальной помощи во время обучения ей не оказывает.

"Согласно ч. 2 ст. 138 Кодекса Республики Казахстан "О браке (супружестве) и семье" в случае, если родители добровольно не предоставляют средства на содержание своим совершеннолетним детям, обучающимся в системе общего среднего, технического и профессионального, высшего образования по очной форме обучения в возрасте до двадцати одного года, эти средства с них взыскиваются в судебном порядке. Воспользовавшись данным правом, истец обратилась в суд о взыскании с ответчика алиментов на свое содержание в твердой денежной сумме".

В последующем судебном заседании стороны пришли к соглашению. Спор был урегулирован в порядке медиации (сторонам помогает нейтральный посредник).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 15:38
Забрать "супружеский долг": как по законам РК взыскать алименты на детей
, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 15:38

Порядок медиации утвердил суд и дело было прекращено.

Ранее известного казахстанского блогера заставили платить алименты через суд.

Читайте также

МИД РК, Казахстан
МИД прокомментировал задержание казахстанцев за перевозку наркотиков
Провели в Абайском районе области Абай
Масштабную уборку в рамках экоакции "Таза Қазақстан" провели в Абайском районе области Абай
деньги, Казахстан, МВД
Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников
Константин Вноровский
Восточно-Казахстанская область 2024 год Алименты Алименты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Опасная погода в Алматы: ДЧС обратился к горожанам
Опасная погода в Алматы: ДЧС обратился к горожанам
Ветер, гроза и заморозки: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Ветер, гроза и заморозки: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: