Студентка в Восточном Казахстане подала в суд на своего отца

Совершеннолетняя девушка в Восточно-Казахстанской области обратилась в суд с иском к своему отцу, чтобы взыскать с него алименты на период своего обучения, передает Zakon.kz.

18 лет девушке исполнилось в январе 2024 года. В связи с этим алиментные обязательства ее отца были прекращены, сообщили в пресс-службе судов Восточно-Казахстанской области.

Однако в настоящее время девушка – студентка платного отделения колледжа с ежегодной оплатой обучения в 250 тыс. тенге. Отец материальной помощи во время обучения ей не оказывает.

"Согласно ч. 2 ст. 138 Кодекса Республики Казахстан "О браке (супружестве) и семье" в случае, если родители добровольно не предоставляют средства на содержание своим совершеннолетним детям, обучающимся в системе общего среднего, технического и профессионального, высшего образования по очной форме обучения в возрасте до двадцати одного года, эти средства с них взыскиваются в судебном порядке. Воспользовавшись данным правом, истец обратилась в суд о взыскании с ответчика алиментов на свое содержание в твердой денежной сумме".

В последующем судебном заседании стороны пришли к соглашению. Спор был урегулирован в порядке медиации (сторонам помогает нейтральный посредник).

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Порядок медиации утвердил суд и дело было прекращено.

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