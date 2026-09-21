Казахстанец подал в суд на отца и добился алиментов на время учебы

Казталовский районный суд Западно-Казахстанской области рассмотрел иск студента колледжа к отцу о взыскании алиментов на период обучения, сообщает Zakon.kz.

Известно, что молодой казахстанец учится на дневном отделении и попросил назначить ему алименты на время учебы.

Примечательно, что до рассмотрения дела судья-примиритель провела примирительную процедуру и разъяснила сторонам возможность урегулировать спор мирным путем. В результате отец и сын заключили мировое соглашение.

По его условиям отец обязался с 25 сентября 2026 года по 25 июня 2027 года ежемесячно выплачивать сыну по 40 тысяч тенге.

После заключения соглашения студент отказался от иска.

Суд утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу, разъяснив сторонам правовые последствия.

Определение суда пока не вступило в законную силу.

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