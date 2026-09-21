Казахстанец подал в суд на отца и добился алиментов на время учебы
Известно, что молодой казахстанец учится на дневном отделении и попросил назначить ему алименты на время учебы.
Примечательно, что до рассмотрения дела судья-примиритель провела примирительную процедуру и разъяснила сторонам возможность урегулировать спор мирным путем. В результате отец и сын заключили мировое соглашение.
По его условиям отец обязался с 25 сентября 2026 года по 25 июня 2027 года ежемесячно выплачивать сыну по 40 тысяч тенге.
После заключения соглашения студент отказался от иска.
Суд утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу, разъяснив сторонам правовые последствия.
Определение суда пока не вступило в законную силу.
17 сентября 2026 года стало известно, что в Астане осудили мужчину, который обещал гражданам помочь получить льготные кредиты на сумму до 100 млн тенге по программе фонда "Даму".