Известного казахстанского блогера через суд заставили платить алименты

Блогера из Казахстана обязали обеспечивать ребенка через суд. Подробности рассказали Zakon.kz в пресс-службе Верховного суда.

Оказалось, что в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Алматы обратилась С. с иском о взыскании алиментов.

"Отец ребенка Ж., являясь известным блогером и имея иной доход, оплачивает алименты на содержание ребенка в размере 20 000 тенге", – говорилось в заявлении.

Также отмечено, что ранее решением суда установлено отцовство Ж. в отношении несовершеннолетнего ребенка А. и взысканы алименты в размере ¼ части его заработка и (иного) дохода.

"В ходе разбирательства дела, отцом представлена справка о своей заработной плате в размере 70 000 тенге. При этом из банковских выписок следует, что блогер имеет существенные денежные обороты на счетах, совершает дорогостоящие покупки, частые выезды за пределы страны в целях туризма и отдыха". Пресс-служба Верховного суда РК

Согласно ст.141 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, когда взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме.

В результате суд принял решение:

"Учитывая установленные обстоятельства по делу, в том числе, наличие у ответчика иного дохода, судом в интересах ребенка принято решение о взыскании алиментов с ответчика Ж. в пользу С. в твердой денежной сумме в размере 30 МРП (1 МРП равен 3692 тенге)".

Решение суда не вступило в законную силу.

Отметил, что речь идет о блогере Дархане Жолшыбекове.

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