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Законодательство РК

МИД прокомментировал задержание казахстанцев за перевозку наркотиков

МИД РК, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 16:41 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров 3 июня на брифинге ведомства рассказал о казахстанцах, которых задержали в России из-за перевозки наркотиков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Смадияров подчеркнул, что в некоторых СМИ появилась информация о десятках казахстанцев, задержанных на территории России из-за перевозки наркотиков. 

"Эти 5-6 человек почему-то превратились 50-60 человек. Так вот, я с полной ответственностью заявляю, что это неправильная информация. Все вот эти 5-6 фактов у нас на контроле. Так что я прошу точно доводить информацию. Понимаю волнение их родителей, которые требуют, чтобы их детей немедленно перевезли в Казахстан", – дополнил он. 

Представитель МИД сообщил, что раз преступление было совершенно на территории России, то и судить их будут там, а только после осуждения может быть речь о переводе для отбытия наказания на территории Казахстана. 

Также Смадияров рассказал, что подозреваемые нашли работу через Telegram-каналы по перевозке наркотиков. 

"Естественно, этот незаконный вид бизнеса попал под внимание правоохранительных органов России. Они были задержаны, сейчас проводятся следственные мероприятия. С родными этих граждан мы на связи", – резюмировал он. 

28 мая стало известно, что 47-летнюю жительницу Астаны осудили на семь лет за контрабанду наркотиков. Ее задержали в Международном аэропорту Астаны, когда она планировала вылететь в Анталью.

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