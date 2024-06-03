Казахстанцев стало больше: опубликованы новые данные о численности населения

В Бюро национальной статистики сегодня, 3 июня 2024 года, предоставили обновленные данные по численности населения в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Из статистических данных следует, что по состоянию на 1 мая численность населения в Казахстане составила 20 118 478 человек, из которых:

горожане – 12 533 471 человек;

сельские жители – 7 585 007 человек.

Фото: stat.gov.kz

По данным бюро, с начала года общий прирост населения составил 84 636 человек.

Согласно статданным, в топ-3 густонаселенных региона вошли:

Алматы – 2 249 370 человек, Туркестанская область – 2 147 234 человека, Алматинская область – 1 540 567 человек.

Фото: stat.gov.kz

Напомним, численность населения Казахстана на 1 апреля 2024 года составляла 20 095 963 человека.