Казахстанцев стало больше: опубликованы новые данные о численности населения
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Бюро национальной статистики сегодня, 3 июня 2024 года, предоставили обновленные данные по численности населения в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Из статистических данных следует, что по состоянию на 1 мая численность населения в Казахстане составила 20 118 478 человек, из которых:
- горожане – 12 533 471 человек;
- сельские жители – 7 585 007 человек.
Фото: stat.gov.kz
По данным бюро, с начала года общий прирост населения составил 84 636 человек.
Согласно статданным, в топ-3 густонаселенных региона вошли:
- Алматы – 2 249 370 человек,
- Туркестанская область – 2 147 234 человека,
- Алматинская область – 1 540 567 человек.
Фото: stat.gov.kz
Напомним, численность населения Казахстана на 1 апреля 2024 года составляла 20 095 963 человека.
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