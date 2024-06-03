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Казахстанцев стало больше: опубликованы новые данные о численности населения

Казахстанцев стало больше: опубликованы новые данные о численности населения, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 18:04 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Бюро национальной статистики сегодня, 3 июня 2024 года, предоставили обновленные данные по численности населения в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Из статистических данных следует, что по состоянию на 1 мая численность населения в Казахстане составила 20 118 478 человек, из которых:

  • горожане – 12 533 471 человек;
  • сельские жители – 7 585 007 человек.
численность населения Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 18:04

Фото: stat.gov.kz

По данным бюро, с начала года общий прирост населения составил 84 636 человек.

Согласно статданным, в топ-3 густонаселенных региона вошли:

  1. Алматы – 2 249 370 человек,
  2. Туркестанская область – 2 147 234 человека,
  3. Алматинская область – 1 540 567 человек.
Казахстанцев стало больше: опубликованы новые данные о численности населения, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 18:04

Фото: stat.gov.kz

Напомним, численность населения Казахстана на 1 апреля 2024 года составляла 20 095 963 человека.

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Бюро национальной статистики Казахстан 2024 год Перепись населения
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