Стали известны новые данные о численности населения Казахстана

3 мая 2024 года Бюро национальной статистики Казахстана предоставило обновленные данные о численности населения страны, сообщает Zakon.kz.

Из информации бюро следует, что численность населения Казахстана на 1 апреля 2024 года составляла 20 095 963 человека.

Из них:

горожане – 12 513 014 человек,

сельские жители – 7 582 949 человек.

Фото: stat.gov.kz

Согласно исследованию, на 1 апреля в Алматы проживало 2 236 751 человек, в Астане – 1 440 821, в Шымкенте чуть меньше – 1 226 931.

16 ноября 2023 года Касым-Жомарт Токаев сообщил, что родился 20-миллионный казахстанец. Позднее в Бюро нацстатистики рассказали, как определили 20-миллионного жителя Казахстана.

25 апреля 2024 года статведомство заявило, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения за 2023 год составила 75,09 лет, что стало рекордным показателем за последние 25 лет.

Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения в Алматы (78,28 лет), а самая низкая – в Улытауской области (72,41 лет).