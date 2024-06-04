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Законодательство РК

Штаб по борьбе с терроризмом Абайской области обратился к жителям Семея

Штаб по борьбе с терроризмом Абайской области обратился к жителям Семея, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 09:05 Фото: ДП Абайской области
Абайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом предупредил горожан, что 4 июня 2024 года в городе Семее проводится антитеррористическое учение, сообщает Zakon.kz.

В обращении говорится, что в ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении.

"В этих целях предусмотрены определенные ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта".  Абайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

Жителей и гостей города попросили отнестись к мероприятию с пониманием, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов.

В конце мая МВД РК с важным предупреждением обратилось к выпускникам.

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