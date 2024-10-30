Штаб по борьбе с терроризмом обратился к жителям Уральска

На территории Уральска под эгидой Западно-Казахстанского оперативного штаба по борьбе с терроризмом 31 октября будут проводиться плановые антитеррористические оперативно-тактические учения, сообщает Zakon.kz.

В этой связи, с 14:00 до 18:00 31 октября будут вводиться кратковременные ограничения на передвижение автотранспорта и населения в районе в/ч 5517 НГ РК (ул. Жукова, 6), в/ч 99250 МО РК (ул. Кокшетауская, 1/6), а также участок автодороги от поворота трассы Уральск – Самара (247 км., выезд из г. Уральска) до дачного общества "Степной" в направлении пос. Макарово района Байтерек.

"Просим заблаговременно скорректировать маршруты передвижения, сохранять спокойствие и выполнять законные требования сотрудников правопорядка". Группа взаимодействия со СМИ ЗКО оперативного штаба по борьбе с терроризмом

Ранее, 26 сентября, в Алматы проводились тактико-специальные учения "Коргау-2024".