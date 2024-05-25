"До свидания, школа!" – для казахстанских выпускников прозвенел последний звонок

25 мая во всех школах Казахстана состоялись линейки. В Министерстве просвещения РК рассказали, что по стране 186 тыс. одиннадцатиклассников покинули стены родного учебного заведения. Предстоит непростая пора экзаменов, но впереди перед ними откроются перспективы и новые возможности.

По всей стране сегодня проходят торжественные линейки "Последний звонок". Выпускными мероприятиями завершается школьное образование. 2023-2024 учебный год в Казахстане завершили более 3,8 млн казахстанских школьников.

В Алматы в этом учебном году 11-й класс окончили около 16 тыс. учеников, из которых 13 161 тыс. обучались в государственных школах города, а 2726 тыс. – в частных.

К слову, больше всего выпускников в 2024 году в Туркестанской области – 31 254 ученика. Следом идет Алматинская область – 14 222 выпускника. В Шымкенте 13 286 одиннадцатиклассников, а Алматы с небольшим отрывом идет следом (13 161 выпускник). 12 121 учащийся окончил в этом году общеобразовательную школу в Жамбылской области.

Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz

Сегодня знаменательное событие состоялось и для учеников школы №127. Ребята последний раз выстроились по линейке во дворе родного учебного заведения. Корреспонденту Zakon.kz удалось побывать на мероприятии и сделать фоторепортаж.



Фото: Zakon.kz

Нарядные, с атласными лентами через плечо, они пришли попрощаться со своими учителями, которые вложили столько сил в их обучение. Ребята благодарили педагогов за их заботу и терпение, за знания, которые непременно станут необходимой платформой для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности.

Фото: Zakon.kz

Выпускники выразили благодарность всему педагогическому коллективу за труд, заботу и внимание, которыми они окружали их на протяжении 11 лет. За эти годы дети смогли доказать все теоремы и вывести собственные формулы, а учителя им помогли раскрыть все грани талантов, чтобы на следующем этапе обучения они смогли их отшлифовать до блеска.

Многие пришли на "Последний звонок" с цветами, которые вручили дорогим учителям в торжественной обстановке.

Фото: Zakon.kz

Официальная часть линейки началась с теплых слов директора школы, которая поздравила присутствующих с особенным для них днем.

"Дорогие ребята, коллеги! Уважаемые родители, гости! От всей души поздравляю вас с успешным окончанием учебного года, с праздником Последнего звонка! Сегодня особенный Последний звонок – праздник посвящен нашим одиннадцатиклассникам, которых мы сегодня собрались чествовать. Выпускники 2024 года – лучшие из лучших! Это дети, которые на протяжении 11 лет отличались своей высокой культурой, уровнем воспитанности, талантом, интеллектуальными способностями, добротой и отзывчивостью. Благодаря всем данным качествам сегодня они заканчивают школу, имея в своих рядах трех претендентов на аттестат со знаком "Алтын белгі", трех претендентов на аттестат с отличием, аттестат с круглыми пятерками, ну, и, соответственно, высоким показателем качества знаний". Директор школы №127 Гульмира Адилова

Отметим, что в этом году на аттестат об общем среднем образовании "Алтын белгі" претендуют в Алматы 433 ребенка. По всему Казахстану таких школьников более 7000.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Руководитель школы обратилась к выпускникам со словами поддержки, выразив уверенность в том, что предстоящие экзамены и ЕНТ удастся пройти им легко и с хорошими результатами.

"Впереди у вас ЕНТ и начало новой, самостоятельной жизни. Пусть знания, полученные в школе, помогут добиться задуманных целей, способствуют в выборе жизненного пути. Никогда не успокаивайтесь на достигнутом, стремитесь стать лучшими! Будьте успешными! И пусть первое испытание на вашем пути – Единое тестирование – станет серьезной проверкой, которая только укрепит ваши силы и придаст уверенности". Директор школы №127 Гульмира Адилова

Ребятам пожелали доброго пути, не забывать родную школу и своих учителей.

Фото: Zakon.kz

По традиции на празднике "Последний звонок" выпускники передали "Ключ знаний" будущим одиннадцатиклассникам. Они дали младшим учащимся напутственное слово:

"Год назад, принимая этот ключ, мы дали клятву, что с честью будем нести звание "Выпускник 127 школы". И сегодня, передавая этот ключ вам – будущим выпускникам, хотим сказать: не уроните честь нашей школы. Приумножайте заслуги и будьте достойными преемниками всех выпусков нашей школы!"

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Также руководитель школы отметила успехи самых маленьких учеников, которые закончили свой первый год школьной жизни в стенах учебного заведения, и всех остальных учащихся, которые последним звонком завершили очередной этап обучения.

"Хочу поблагодарить всех за успехи, которые были достигнуты в этом учебном году. Вчера прошли классные часы для учащихся 1-10 классов, для которых начались долгожданные летние каникулы, а это новые ожидания, чистые надежды и старт новой поры. Желаю всем ребятам хорошего отдыха. Хочу выразить слова благодарности педагогам за упорный труд, пусть все ваши старания будут награждены невероятным успехом учащихся!" – заключила Гульмира Адилова.

С теплыми словами в адрес выпускников выступили депутат маслихата Алматы Сергей Козлов. Он пожелал будущим студентам успешно сдать школьные и вступительные тестирования и приобрести нужную, интересную профессию.

Фото: Zakon.kz

В завершение мероприятия для выпускников прозвучал символический звонок. Теперь он олицетворяет для повзрослевших ребят не призыв бежать на перемену, а звон детства и смеха.

Фото: Zakon.kz

Школьная линейка выпускников – немного грустный праздник, но трепетное и важное событие в жизни каждого человека.

Фото: Zakon.kz

По традиции на линейки выпускники 2024 года подарили родителям и преподавателям нежный вальс.

Фото: Zakon.kz

Вместе с тем в Министерстве просвещения порекомендовали провести школьные выпускные без излишеств и пышных торжеств, на духовно-нравственном уровне. Как заявил министр Гани Бейсембаев, это должно стать доброй традицией для будущих выпускников.

Отметим, что нынешний учебный год проходит в традиционном формате обучения – до 25 мая. До этого школьники продолжали посещать уроки вплоть до 31 мая. Но такой эксперимент не выдержали ни дети, ни их родители, подняв бурю негодования из-за необоснованной длительности обучающего процесса.

Прислушавшись к критике, в августе 2023 года Министерство просвещения утвердило новое расписание учебного года в Казахстане, вернув его к прежнему формату.

Для учеников 1-10 классов 24 мая проведен единый классный час по теме "Знания во благо Родины".

Продолжительность 2023-2024 учебного года составила 34 недели с его завершением 25 мая. В новом 2024-2025 учебном году по предварительным прогнозам в первый класс будет зачислено более 370 тыс. детей.