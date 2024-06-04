Краснокнижный цветок Казахстана связали с именем Чингисхана

На коллекционном участке лекарственных растений в Главном Ботаническом саду Алматы цветет редкое краснокнижное растение – лилия кудреватая. Красивый и нежный цветок обладает еще и лекарственными свойствами. Как его связали с именем полководца Чингисхана, расскажет Zakon.kz.

Лилия кудреватая (лат. Lílium mártagon) – многолетнее луковичное растение, вид рода Лилия. У растения есть много других названий: саранка кудреватая, царские кудри, мартагон, бадун, лилия турецкая, маслянка, голубиные звончики, лесные колокольчики, лилия лесная.

Латинское видовое название лилии – "мартагон" переводится как "лилия, родившая Марса", бога войны. Согласно римской легенде, Юнона коснулась рукой прекрасной лилии – и вырос Марс в сверкающих доспехах.

Русское название "саранка" происходит от тюркского "сары", что означает "желтый" – луковицы этой лилии действительно желтые.

Как отмечают специалисты Ботсада, издавна лилия кудреватая применяется как лекарственное растение в народной медицине.

Сок луковиц используют как ранозаживляющее средство, а настой от зубной боли. Луковицы употребляют в пищу.

Кроме того, луковицы едят сырыми или готовят испеченными в золе, или сваренными с молоком и коровьим маслом. Сушеные луковицы этого и других видов лилий употребляются некоторыми народами в виде муки для приготовления молочной каши; также их кладут в овечий сыр для приправы, используют как суррогат кофе.

Согласно древнеримским преданиям лилия кудреватая помогала воинам стать мужественными и храбрыми.

"Легионеры ели луковицы лилии перед сражениями. Похожие легенды о луковице лилии кудреватой есть и у других народов. По преданиям, саранкой питались бедствовавшие после смерти Есугей-багадура его вдова Оэлун и сын Тэмуджин, провозглашенный впоследствии Чингисханом". Пресс-служба Главного Ботанического сада Алматы

30 мая 2024 года стало известно, что научные сотрудники Института ботаники и фитоинтродукции заново открыли редкое растение недзвецкию семиреченскую для современных исследователей спустя 63 года. С итогами сложной экспедиции можно ознакомиться по ссылке.