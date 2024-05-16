В Ботсаду Алматы зацвел краснокнижный Рябчик
В описании к видео сказано, что Рябчик бледноцветковый (лат. Fritillária pallidiflóra) – многолетнее травянистое растение, вид рода Рябчик (Fritillaria) семейства Лилейные (Liliaceae).
Впервые описано путешественником Александром Шренком в 1842 году по сборам из Джунгарского Алатау. Латинское название рода, описанного зоологом Карлом Линнеем в 1753 году, происходит от латинского "фритил-лус" (стакан для выбрасывания игральных костей) и дано из-за формы цветка.
Рябчик бледноцветковый достигает 15-80 см в высоту. Стебель голый крепкий с очередными широколанцетными сизоватыми листьями.
"Цветки со слабым неприятным ароматом, колокольчатые, поникающие, собранные по 2-6 в рыхлом соцветии, нередко – одиночные. Листочки околоцветника желтоватой или зеленовато-белой окраски с нечетким светло-коричневым шахматным рисунком изнутри".Пресс-служба Ботанического сада Алматы
Примечательно, что луковицы Рябчика используют в китайской, тибетской и корейской традиционной медицине.
Из-за незаконной добычи луковиц для изготовления лекарственных средств, популяции Рябчика бледноцветкового сокращаются. Растение занесено в Красную книгу Казахстана.
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