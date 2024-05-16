В Ботсаду Алматы зацвел краснокнижный Рябчик

На закрытом коллекционном участке "Альпинарий" в Главном ботаническом саду Алматы цветет редкое краснокнижное растение. А именно – Рябчик бледноцветковый, или Рябчик бледноцветный. Этот цветок распространен в горах Джунгарского Алатау и Тарбагатая, сообщает Zakon.kz.

В описании к видео сказано, что Рябчик бледноцветковый (лат. Fritillária pallidiflóra) – многолетнее травянистое растение, вид рода Рябчик (Fritillaria) семейства Лилейные (Liliaceae).

Впервые описано путешественником Александром Шренком в 1842 году по сборам из Джунгарского Алатау. Латинское название рода, описанного зоологом Карлом Линнеем в 1753 году, происходит от латинского "фритил-лус" (стакан для выбрасывания игральных костей) и дано из-за формы цветка.

Рябчик бледноцветковый достигает 15-80 см в высоту. Стебель голый крепкий с очередными широколанцетными сизоватыми листьями.

"Цветки со слабым неприятным ароматом, колокольчатые, поникающие, собранные по 2-6 в рыхлом соцветии, нередко – одиночные. Листочки околоцветника желтоватой или зеленовато-белой окраски с нечетким светло-коричневым шахматным рисунком изнутри". Пресс-служба Ботанического сада Алматы

Примечательно, что луковицы Рябчика используют в китайской, тибетской и корейской традиционной медицине.

Из-за незаконной добычи луковиц для изготовления лекарственных средств, популяции Рябчика бледноцветкового сокращаются. Растение занесено в Красную книгу Казахстана.

Материал по теме Ботанический сад Алматы выступил с важным объявлением

Ранее стало известно, что в Алматы с 1 января 2024 года повысили стоимость входных билетов в ботсад. Это связано с тем, что налог за использование особо охраняемой природной территории, который должен оплачивать каждый посетитель, повысился и теперь составляет 369,20 тг (в 2023 году – 345 тг).