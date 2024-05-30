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63 года ботаники искали пустынное чудо Казахстана

63 года ботаники искали пустынное чудо Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 10:34 Фото: Instagram/botsadkz
Научные сотрудники Института ботаники и фитоинтродукци заново открыли Недзвецкию семиреченскую для современных исследователей спустя 63 года. Об итогах сложной экспедиции рассказали Zakon.kz в пресс-службе Главного ботанического сада Алматы.

Недзвецкия семиреченская (сейчас систематики относят этот вид к роду Incarvillea) – географически ограниченный вид, распространенный исключительно на небольшой территории в Чу-Илийских горах Казахстана и больше нигде в мире.

Это растение было описано в 1915 году по сборам 1909 года юриста, натуралиста и основателя Семиреченского краеведческого музея В.Е. Недзвецкого и его помощника студента Казанского университета И.П. Лютека.

Недзвецкию называют ботанической сенсацией XX века и пустынным чудом Казахстана, так как для многих ботаников было абсолютно неожиданно встретить представителя, в основном, тропического семейства Бигноневые в полупустыне Центральной Азии.

70 лет назад доцент кафедры ботаники КазПИ Н.И. Суворов во время экспедиции в Чу-Илийских горах обнаружил новое изолированное местонахождение редчайшего эндемика, после чего его больше никто не находил.

В середине мая 2024 года научными сотрудниками Института ботаники и фитоинтродукции была организована экспедиция по поиску и обследованию популяций недзвецкии в этой самой "точке Суворова" и в других местах обитания вида, где ученые находили ее последний раз много десятилетий назад.

В полевых условиях специалисты столкнулись с изменениями в сети проселочных дорог, так как доступные карты крупного масштаба, как правило, довольно старые. Как правило, местоположения в литературе описаны недостаточно точно.

К примеру, самую первую "точку Недзвецкого" вот уже более ста лет никто так и не смог подтвердить, это место – locus classicus – до сих пор остается "засекреченным".

"Несмотря на все эти трудности, в первый же день экспедиции нашим ботаникам удалось подтвердить "точку Русанова", по сути, заново открыв ее для современных исследователей спустя 63 года. Это довольно значительная территория, на которой произрастает несколько сотен особей вида".Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы

Это большая удача, считают специалисты. Повезло еще и потому, что удалось застать это удивительное растение в пике цветения, что случается нечасто, учитывая непостоянство весенней погоды.

Следующим этапом работы исследователей является организация охраны Недзвецкии семиреченской.

Летом 2023 года экспедиция обнаружила карьер известняка, который практически уничтожил одно из местообитаний этого вида. По оценкам, сохранилось всего 10-15% от всей площади локальной популяции.

Ранее стало известно, что в Казахстане будут проводить расследования в области защиты растений. Примечательно, что работы будут проводить только в двух случаях. Подробнее читайте здесь.

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