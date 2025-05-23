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События

Русалочий цветок распустился в Алматы

ботсад Алматы, кувшинки, интересное, легенды, русалки, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 11:59 Фото: pixabay
В Главном ботаническом саду (ГБС) Алматы начал сезон цветения нимфей, или по-другому кувшинок. Народные названия цветка: одолень-трава, русалочий цветок, водяной мак, водяная лилия. Что еще известно о чуде природы, рассказали сотрудники парка, сообщает Zakon.kz.

Нимфея или кувшинка (лат. Nymphaéa) – род водных растений семейства Кувшинковые (Nymphaeaceae).

Известно, что нимфея является многолетним водным растением с длинным стеблем и хорошо развитой корневой системой, укрытой под толщей ила и воды. Нимфеи в воде держатся за счет мощных корневых отростков, которыми растение цепляется за грунт и широких плавучих листьев.

В узлах длинного крепкого стебля располагаются почки, из которых в процессе вегетации развиваются крупные листья, часть которых может находиться в воде, открывая взору только самые верхние и крупные зеленые "пластины".

Период цветения может продолжаться до морозов, хотя отдельный цветок живет всего 3-4 дня.

Вечером лепестки смыкаются, цветонос укорачивается и затягивает цветок под воду. Утром происходит обратный процесс. Венчик состоит из 4 чашелистиков, которые похожи на лепестки, но отличаются более насыщенной окраской. За ними в несколько рядов располагаются овальные крупные лепестки с заостренным краем. Расцветка лепестков может быть белой, кремовой, розовой или красной.

Кроме того, нимфея окутана различными легендами.

Согласно одной из них, белая нимфа превратилась в водяной цветок из-за безответной любви к Геркулесу. Многие народы приписывают этому цветку магические свойства. Существовало поверье, что в середине лета цветы кувшинок превращаются в русалок, поэтому купание в этот период было запрещено.

Нимфеями не только любуются, но и используют их для изготовления крахмала, которым так богаты толстые корни растения.

Обжаренные семена кувшинки могут заменить кофе, поскольку содержат алкалоиды. В корнях содержатся дубильные вещества, которые предохраняют от гниения в воде. Их используют для дубления в кожевенном производстве, а также для покраски тканей в коричневый и черный цвета.

Ранее администрация зоопарка Алматы выступила с хорошей новостью. Как оказалось, сразу две пары полярных волков стали родителями. Кроме того, в зоопарке Шымкента у пары филинов появился птенец.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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