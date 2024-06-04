Тысячам алматинцев снизили тарифы за газ

В Алматы установили компенсирующий тариф на газ для более чем 14 тыс. потребителей, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Ауэзовского района провела проверку и выявила в действиях частной компании злоупотребление доминирующим положением. Речь идет о несоразмерном возмещении инвестиций за счет средств потребителей при подключении к внутриквартальным сетям газоснабжения, сообщили 4 июня 2024 года в прокуратуре Алматы.

"Также установлено превышение тарифа, утвержденного уполномоченным органом в области естественных монополий, получен необоснованный доход. По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора компания была оштрафована на 65 млн тенге. Также уполномоченному органу поручено установить компенсирующий тариф для восстановления прав более чем 14 тыс. потребителей", – сообщили в надзорном органе.

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