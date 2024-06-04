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Почти 200 млн тенге субсидий не выплатили фермерам Алматинской области

Почти 200 млн тенге субсидий не выплатили фермерам Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 15:15 Фото: freepik
В Алматинской области 110 фермеров не могли получить свои субсидии, хотя подали заявки на них еще в июле 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Проверка в Управлении сельского хозяйства Алматинской области, проведенная прокуратурой региона, выявила, что общая сумма задолженности перед фермерами составила 199 млн тенге.

Срок рассмотрения заявок составляет 14 рабочих дней, но крестьяне ждали не меньше года.

"Прокуратура области приняла меры, чтобы все фермеры получили свои субсидии, а также для предотвращения подобных случаев в будущем, введены организационно-распорядительные меры для своевременного рассмотрения заявок на государственную поддержку".

Ранее финансовые нарушения выявили во время аудиторской проверки финансовой отчетности республиканского бюджета (КФО РБ) за 2023 год.

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