Почти 200 млн тенге субсидий не выплатили фермерам Алматинской области

Фото: freepik

В Алматинской области 110 фермеров не могли получить свои субсидии, хотя подали заявки на них еще в июле 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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