Аграриям из Жамбылской области дали 200 млн тенге субсидий на несуществующие яблони

Прокуратура Жамбылской области выявила хищение бюджетных денег в ТОО "Опытное хозяйство "Меркенский". По данным ведомства, аграрии получили более 200 млн тенге субсидий за саженцы яблонь, которые не реализовали, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 8 февраля, бывшего председателя правления квазигосударственного ТОО "Опытное хозяйство "Меркенский" и его заместителя подозревают в хищении бюджетных средств на 209,9 млн тенге.

По данным прокуратуры, глава аграрного хозяйства получил от государства субсидии на реализацию саженцев яблонь. Эти деньги выделили из средств, предназначенных для развития агропромышленного комплекса. Но на самом деле никаких саженцев хозяйство не продавало.

"Прокуратурой Меркенского района зарегистрировано уголовное дело по ст. 190 ч. 4 п. 2 УК (мошенничество), которое расследуется прокуратурой области", – сообщили в ведомстве.

Одного из подозреваемых по решению суда отправили под стражу. Второму назначили домашний арест. Идет досудебное расследование, другие подробности не разглашаются в интересах следствия.

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