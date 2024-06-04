Генпрокуратура Казахстана разослала повторное предупреждение

Генеральная прокуратура Казахстана сегодня, 4 июня 2024 года, вновь обратилась к гражданам. Причина – участившиеся случаи мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Главный надзорный орган страны повторно предупреждает казахстанцев о фактах мошенничества.

"Участились случаи создания в мессенджерах фейковых аккаунтов с фотографиями руководства органов прокуратуры и отправления сообщений с признаками мошеннических действий. В этой связи Генеральная прокуратура повторно призывает граждан не доверять незнакомым аккаунтам и не переходить по сомнительным ссылкам", – говорится в обращении Генпрокуратуры РК.

При получении подобных звонков либо сообщений граждан просят незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы.

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Отметим, что это не первое обращение Генеральной прокуратуры Казахстана к гражданам. Так, 1 июня 2024 года казахстанцев предупредили о новой волне мошенничества в мессенджерах от имени сотрудников и даже руководства органов прокуратуры с признаками мошеннических действий.