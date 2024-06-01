Новая волна мошенничества в мессенджерах: что нужно знать казахстанцам, чтобы защитить себя

Сегодня, 1 июня 2024 года, Генеральная прокуратура Казахстана обратилась к гражданам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцев предупредили о новой волне мошенничества в мессенджерах.

"В последнее время участились случаи создания в мессенджерах фейковых аккаунтов, осуществления звонков и рассылки сообщений от имени сотрудников и даже руководства органов прокуратуры с признаками мошеннических действий. В этой связи Генеральная прокуратура призывает граждан не доверять незнакомым аккаунтам и не переходить по сомнительным ссылкам", – говорится в обращении главного надзорного органа.

При получении подобных звонков либо сообщений Генпрокуратура попросила граждан "незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы".

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11 апреля 2024 года стало известно, что в Казнете рассылают фейковые сообщения Олжаса Бектенова. С подобным столкнулся и аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. А 12 апреля мошенники добрались до акима Алматинской области Марата Султангазиева. Позднее казахстанцы стали получать сообщения якобы от министра просвещения Гани Бейсембаева.