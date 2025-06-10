Сотрудникам прокуратуры и АФМ хотят дать дополнительные привилегии

В Сенате рассматривают закон, согласно которому сотрудникам прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) предлагается предоставить дополнительные привилегии, в том числе жилищные выплаты, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма предлагается законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел".

Документ рассматривается в рабочей группе в Сенате.

Целью закона является создание необходимых правовых основ для повышения эффективности работы государственных органов, исключение излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел, а также регламентация вопросов жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих.

Так, в законе "О жилищных отношениях" предлагается:

распространить жилищные выплаты на сотрудников органов прокуратуры, гражданской защиты (МЧС), службы экономических расследований (АФМ) (по перечню должностей). Тогда как по действующему закону жилищные выплаты получают военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, органов внутренних дел (по перечню должностей), оперативно-следственные подразделения АПК;

распространить право на безвозмездную приватизацию служебного жилья на сотрудников органов прокуратуры, гражданской защиты, Антикоррупционной службы и службы экономических расследований, имеющих выслугу 20 лет и более в календарном исчислении (на сегодняшний день такое право предоставлено только сотрудникам спецгосорганов, органов внутренних дел и военнослужащим).

В законе "О правоохранительной службе" предлагается освободить сотрудников органов прокуратуры от сдачи нормативов по определению профессиональной пригодности (физическая, огневая подготовка) при проведении аттестации.

При этом включить компьютерное тестирование на знание казахского языка одним из этапов аттестации и включить норму о наложении дисциплинарного взыскания за совершение проступка, повлекшего незаконное привлечение лица к уголовной ответственности.

Документом также предлагается предоставить сотрудникам всех правоохранительных органов (по аналогии с военнослужащими, сотрудниками ОВД и спецгосорганов) при перемещении и продвижении по службе право на:

подъемное пособие в размере двухмесячного денежного содержания на самого сотрудника и половины месячного денежного содержания на каждого члена семьи, переехавшего вместе с ним;

возмещение за счет государства затрат за перевозку до десяти тонн собственного имущества, а также за проезд на железнодорожном, водном, автомобильном транспорте, включая членов семьи, переехавших вместе с ним;

перечень должностей сотрудников правоохранительных органов будет определяться руководителем правоохранительного органа;

установить ограничение на продление срока службы сотрудникам – не более двух раз за весь период службы в правоохранительных органах.

Также внесены поправки, предоставляющие право членам семей сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, на получение ежемесячных выплат.

Этим же законом в закон "О профилактике правонарушений" предлагается норму о запрете ношения в общественных местах предметов, препятствующих распознаванию лица.