Дожди с грозами, град и туман – прогноз погоды в Казахстане на 5 июня

Корреспондент Zakon.kz узнал, какой будет погода в Казахстане в предстоящую среду, 5 июня 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды на большей части территории страны – ожидаются кратковременные дожди с грозами, днем на севере – град, ночью и утром на севере, востоке страны – туман.

"Лишь на северо-востоке, юге, юго-западе страны установится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Жамбылской областях, на юге Костанайской области, на западе, юге Актюбинской области, на юге Карагандинской и Улытауской областей, на севере, востоке Жетысуской области сохраняется , на севере, в центре Алматинской области ожидается высокая пожарная опасность.

"В пустынных районах Туркестанской области, на западе, юге Атырауской области, на востоке Кызылординской области, на западе, юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность", – добавили синоптики.

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