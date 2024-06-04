Сильные дожди с жарой обещают жителям Астаны, Алматы и Шымкента
Фото: Zakon.kz
Синоптики рассказали о прогнозе погоды на 5, 6 и 7 июня 2024 года в трех крупных городах Казахстана. Согласно данным пресс-службы РГП "Казгидромет", в Астане прогнозируют грозу с дождем. Тем временем в Алматы и Шымкенте будет жарко и без осадков, сообщает Zakon.kz.
Астана
- 5 июня: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 27-29 тепла.
- 6 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 22-24 тепла.
- 7 июня: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза, град. Температура воздуха ночью 14-16, днем 20-22 тепла.
Алматы
- 5 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12-14, днем 27-29 тепла.
- 6 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 14-16, днем 30-32 тепла.
- 7 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15-17, днем 32-34 тепла.
Шымкент
- 5 июня: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15-17, днем 31-33 тепла.
- 6 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный. Температура воздуха ночью 15-17, днем 35-37 тепла.
- 7 июня: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 35-37 тепла.
Ранее метеорологи предупредили казахстанцев о фейковой рассылке. Ее автор убеждает, что якобы температура по стране поднимется до 50 градусов. Специалисты призывают верить лишь официальной информации.
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