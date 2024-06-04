Сильные дожди с жарой обещают жителям Астаны, Алматы и Шымкента

Фото: Zakon.kz

Синоптики рассказали о прогнозе погоды на 5, 6 и 7 июня 2024 года в трех крупных городах Казахстана. Согласно данным пресс-службы РГП "Казгидромет", в Астане прогнозируют грозу с дождем. Тем временем в Алматы и Шымкенте будет жарко и без осадков, сообщает Zakon.kz.

Астана 5 июня: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 27-29 тепла.

6 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 22-24 тепла.

7 июня: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза, град. Температура воздуха ночью 14-16, днем 20-22 тепла.

Алматы 5 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12-14, днем 27-29 тепла.

6 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 14-16, днем 30-32 тепла.

7 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15-17, днем 32-34 тепла.

Шымкент 5 июня: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15-17, днем 31-33 тепла.

6 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный. Температура воздуха ночью 15-17, днем 35-37 тепла.

7 июня: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 35-37 тепла. Ранее метеорологи предупредили казахстанцев о фейковой рассылке. Ее автор убеждает, что якобы температура по стране поднимется до 50 градусов. Специалисты призывают верить лишь официальной информации. Читайте также Генпрокуратура Казахстана разослала повторное предупреждение Избран новый председатель совета директоров Алматинского университета энергетики и связи Почти 200 млн тенге субсидий не выплатили фермерам Алматинской области

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