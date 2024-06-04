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Сильные дожди с жарой обещают жителям Астаны, Алматы и Шымкента

Грозу с жарой обещают жителям Астаны, Алматы и Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 15:02 Фото: Zakon.kz
Синоптики рассказали о прогнозе погоды на 5, 6 и 7 июня 2024 года в трех крупных городах Казахстана. Согласно данным пресс-службы РГП "Казгидромет", в Астане прогнозируют грозу с дождем. Тем временем в Алматы и Шымкенте будет жарко и без осадков, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 5 июня: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 27-29 тепла.
  • 6 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 22-24 тепла.
  • 7 июня: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза, град. Температура воздуха ночью 14-16, днем 20-22 тепла.

Алматы

  • 5 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12-14, днем 27-29 тепла.
  • 6 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 14-16, днем 30-32 тепла.
  • 7 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15-17, днем 32-34 тепла.

Шымкент

  • 5 июня: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15-17, днем 31-33 тепла.
  • 6 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный. Температура воздуха ночью 15-17, днем 35-37 тепла.
  • 7 июня: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 35-37 тепла.

Ранее метеорологи предупредили казахстанцев о фейковой рассылке. Ее автор убеждает, что якобы температура по стране поднимется до 50 градусов. Специалисты призывают верить лишь официальной информации.

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Казгидромет Астана Алматы Казахстан Шымкент 2024 год
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