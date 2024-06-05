Грозы и град: какая погода ждет казахстанцев 6 июня

Корреспондент Zakon.kz узнал, какой будет погода в Казахстане в предстоящий четверг, 6 июня 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды на большей части территории РК. Ожидаются кратковременные дожди с грозами, днем на западе, севере – град. Ночью и утром на севере, востоке страны возможен туман.

"Лишь на юго-западе страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, днем на западе – пыльная буря", – говорится в сообщении синоптиков.

Также в Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областях, на севере, востоке Западно-Казахстанской, на юге Костанайской, Карагандинской и Абайской областей, на юге, в центре Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В пустынных районах Туркестанской, на востоке Кызылординской, на западе, юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 6 по 8 июня 2024 года, можно узнать здесь.

