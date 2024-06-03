Усиление ветра, град и дожди с грозами – прогноз погоды в Казахстане на 4 июня

Корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков, какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 4 июня 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", прохождение атмосферных фронтов обусловит неустойчивый характер на большей части территории республики: ожидаются дожди с грозами, днем на севере, востоке – град.

"По республике ожидается усиление ветра", – говорится в прогнозе.

Также сообщается, что в Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областях, на юге, севере, востоке Атырауской области, в центре, на северо-востоке, в предгорных районах Туркестанской области, на северо-западе, юго-востоке Жамбылской области, на юге Костанайской области, на западе, юге Актюбинской области, на юге Карагандинской, Улытауской областей сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке Жетысуской области ожидается высокая пожарная опасность.

"В пустынных районах Туркестанской области, на северо-западе Атырауской области, на востоке Кызылординской области, на западе, юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность", – добавили синоптики.

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Ранее синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 4-6 июня 2024 года.