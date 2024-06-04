Горячую воду отключат в трех районах Алматы на несколько дней

В Алматы в течение нескольких дней будут отключать горячую воду в трех районах, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 4 июня в Алматинских тепловых сетях, во время плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" для обеспечения безопасности будут вводиться локальные временные ограничения горячего водоснабжения.

Горячая вода не будет подаваться в жилые и другие здания, расположенные в контурах улиц и жилмассивов следующих районов:

1. Турксибский район:

– с 10 по 14 июня в контурах улиц Кассина – Жумабаева – Бехтерева – Буденного;

– с 10 по 21 июня в контурах улиц Рихарда Зорге – Чехова – Молдагалиева – Акан Серы;

– с 20 июня по 10 июля в контурах улиц Лавренева – Дунентаева – Соболева – Зимняя; Гёте – Новосибирская – Майлина – Заславского; Бекмаханова – Свободная – Бекмаханова – Суюнбая; Суюнбая – Хмельницкого – Поддубного – Дунентаева;

– с 20 июня по 11 июля в контурах улиц Собинова – Поддубного – Монтажная – Беринга;

– с 24 по 28 июня в контурах улиц Орджоникидзе – Кожедуба – Гёте – Читинская; Элеваторская – Щелково – Суюнбая – Щелково; Таласская – Кассина – Дулатова – Монтина.

2. Жетысуский район:

– с 24 по 28 июня в контурах улиц Шекспира – Эйхе – Жайсан – Терешковой;

3. Медеуский район:

– с 24 по 28 июня в контурах улиц Шахтинская – Демченко – Атбасарская – Аяз би.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

3 июня 2024 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Алматы держать на особом контроле ситуацию с водоснабжением мегаполиса.