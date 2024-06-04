Нарастание чрезвычайной пожарной опасности ожидается в Казахстане

На большей части Казахстана на 5 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангыстауской областях в период с 5 по 7 июня ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.



В Атырауской области в период с 5 по 7 июня ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.

На западе, юге, юго-востоке Актюбинской области ожидается сильная жара +30+35.

В Кызылординской области ожидается сильная жара +38+43, нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.

В Туркестанской области в период днем ожидается повышение температуры воздуха от +32+37 тепла до сильной жары +37+42, нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.

В Жамбылской области ожидается сильная жара +35+40, нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности. В Таразе ожидается сильная жара +36+38, нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.

В Алматинской области ожидается сильная жара +32+37. На севере, в центре области ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.

В Жетысуской области ожидается сильная жара +32+37. На севере, востоке области ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.

На юге Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на юго-западе, западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем 15-20, порывы 23 м/с.



Ночью и утром на востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.



На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на севере, востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью ожидается гроза.



На севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара +36. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара +35. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на западе, севере Костанайской области ожидается гроза, днем на большей части области гроза, на западе, востоке области град. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, севере области, днем на большей части области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный утром и днем порывы 15-20 м/с.



На большей части Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.



Днем на большей части Мангистауской области ожидается сильная жара +38. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.



На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе временами ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +35+36. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.



В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, в пустынных районах чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность

Ранее корреспондент Zakon.kz узнал, какой будет погода в Казахстане в предстоящую среду, 5 июня 2024 года.