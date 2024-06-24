Жара до +38, гроза и град: в каких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В 17 областях Казахстана на 24 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Улытауской области ожидается ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. На большей части области и в Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке области – высокая пожарная опасность.

Днем на востоке Карагандинской области гроза. Ветер юго-западный днем, на западе области порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области – чрезвычайная пожарная опасность.



В Кызылординской области ветер западный, юго-западный ночью в центре, на севере, юге области 15-20 м/с. По области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере Мангистауской области гроза. Ночью и утром на побережье области туман. Ветер юго-западный днем на северо-западе, севере области, 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара +38. На севере, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере-востоке, западе области – высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром туман. Сохранится высокая пожарная опасность.



На западе, севере, юге Акмолинской области гроза, днем град, шквал. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем гроза. Ветер южный, юго-западный утром и днем, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.



В Акмолинской области ночью на западе, севере, востоке гроза, днем гроза, на западе, севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный ночью на западе, юге, севере области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе области порывы 23 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау гроза, днем град, шквал.



На западе, севере, в центре Абайской области гроза, днем град, шквал. Ветер западный, северо-западный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Семее утром и днем гроза. Ветер западный, северо-западный утром и днем, порывы 15-18 м/с.



Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске днем гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.



На западе, юге, востоке Атырауской области сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Атырау временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Актюбинской области гроза. Ветер западный, юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области временами сильный дождь, град, шквал. На западе, юге, в центре области гроза. Ветер северный, северо-западный, днем при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на западе, севере Северо-Казахстанской области днем гроза, на западе, севере, юге области град, шквал. Ветер южный, юго-западный ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с. В Петропавловске днем гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-западный, 15-20, днем порывы 25 м/с.



В горных районах Жетысуской области гроза. Ветер северо-западный в районе Алакольских озер 15-20, порывы 25 м/с. Днем в области сохраняется сильная жара +35+37.



На юге, востоке Павлодарской области гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре гроза.



Днем в горах Туркестанской области гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере, западе Костанайской области гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный днем 15-20, порывы 23 м/с. В Костанае гроза. Ветер юго-западный днем, 15-20 м/с.



На севере, юге, в горных районах Алматинской области гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 18-23 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара +36. В Алматы временами гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 18 м/с. В Конаеве днем гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 18-23 м/с. Днем сохранится сильная жара +35.

Ранее корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков о том, какая погода ожидает жителей Казахстана в ближайшие трое суток – с 25 по 27 июня 2024 года.