Более 20 тысяч алматинцев впервые подключат к водопроводу и канализации

Серьезные проекты в рамках развития инженерных сетей запланированы в этом году в 11 микрорайонах Алатауского района Алматы, передает Zakon.kz.

Уже начаты строительно-монтажные работы в нескольких из них. В микрорайоне "Алгабас" приступили к третьей очереди укладки водопровода и канализации, что позволит обеспечить около 4 тысяч человек в 584 жилых домах. Кроме того, планируется после завершения уложить асфальтовое покрытие на улицах Кожабекова и Ф. Онгарсыновой, сообщили в акимате Алматы.

В микрорайоне "Шапагат" с целью обеспечения водоснабжения и канализации для 2,5 тысячи человек в 449 жилых домах ведутся строительно-монтажные работы второй очереди проекта.



В микрорайоне Рахат-Мадениет завершение работ запланировано на 2025 год, что позволит обеспечить более 14 тысяч человек в 2882 жилых домах.



Всего в трех микрорайонах будет подключено к сетям 3915 частных домов с населением около 20 500 человек. Общая протяженность водопроводной сети составит 103,2 км, общая протяженность канализационной сети – 121,0 км.

Ранее мы писали о том, как совершенствуется система водоснабжения в Алматы.