#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
549.15
643.88
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
549.15
643.88
6.71
Общество

Алатауский район Алматы: новые дороги, тротуары и инженерная инфраструктура для жителей

Ремонт в Алатауском районе Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 17:02 Фото: акимат города Алматы
В Алатауском районе Алматы завершены масштабные работы по обновлению дорожной и инженерной инфраструктуры. В текущем году капитально отремонтирован 31 километр дорог в микрорайоне Алгабас.

Работы завершены на 96 из 98 улиц, уложено двухслойное асфальтовое покрытие, обустроены тротуары, а также проведены мероприятия по обеспечению качественным электроснабжением. Специалисты сообщили, что в следующем году здесь будет введена в эксплуатацию канализационная система. В результате свыше 25 тысяч жителей уже пользуются улучшенной инфраструктурой.

Жители положительно оценивают проведенную работу.

Фото: акимат города Алматы

"15 лет ходили по грязи, а за последние пять лет улицы преобразились, появился асфальт. Жители довольны. Два года назад уложили первый слой покрытия, теперь сделали тротуары", – отметила жительница микрорайона Алгабас Рысгуль Есенгулова.

Помимо капитального ремонта, в районе реализуются проекты среднего ремонта дорог. В микрорайонах Алгабас, Карасу, Шапагат, Шанырак-1, Шанырак-2 и Акбулак проводится замена покрытия: старый слой асфальта снимается и укладывается новый.

Фото: акимат города Алматы

"Алатауский район охватывает более ста улиц. В настоящее время на этих улицах выполняется средний ремонт, предусматривающий полное обновление верхнего слоя асфальта", – сообщил руководитель отдела коммунального хозяйства Алатауского района Куатбек Макашев.

В микрорайоне Шанырак-1 завершаются работы по строительству инженерных сетей, начатые в 2021 году. По поручению акима города в этом году будут завершены работы на четырех улицах, где ремонт откладывался ранее.

Фото: акимат города Алматы

"Мы просили власти о ремонте, и нас услышали. Четыре улицы начали делать. Надеемся, что в этом году все завершат. Уже можно сказать, что 98% дорог готовы", – сказала жительница микрорайона Шанырак-1 Гаухар Исмаилова.

Кроме того, жители района активно участвуют в реализации проекта "Бюджет народного участия". В рамках инициативы в следующем году в Алатауском районе планируется установка пяти новых детских площадок.

Фото: акимат города Алматы

Проведенные мероприятия способствуют комплексному развитию района, повышению качества жизни населения и созданию комфортных условий для проживания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
50 улиц отремонтируют в Астане
10:07, 12 сентября 2025
50 улиц отремонтируют в Астане
Аким Алматы пообещал жителям одного из районов асфальт, свет и новые маршруты
21:06, 02 сентября 2025
Аким Алматы пообещал жителям одного из районов асфальт, свет и новые маршруты
Общегородской субботник в рамках проекта "Таза Қазақстан" провели в районах Алматы
16:58, 02 августа 2025
Общегородской субботник в рамках проекта "Таза Қазақстан" провели в районах Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: