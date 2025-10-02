Алатауский район Алматы: новые дороги, тротуары и инженерная инфраструктура для жителей

В Алатауском районе Алматы завершены масштабные работы по обновлению дорожной и инженерной инфраструктуры. В текущем году капитально отремонтирован 31 километр дорог в микрорайоне Алгабас.

Работы завершены на 96 из 98 улиц, уложено двухслойное асфальтовое покрытие, обустроены тротуары, а также проведены мероприятия по обеспечению качественным электроснабжением. Специалисты сообщили, что в следующем году здесь будет введена в эксплуатацию канализационная система. В результате свыше 25 тысяч жителей уже пользуются улучшенной инфраструктурой.

Жители положительно оценивают проведенную работу.

Фото: акимат города Алматы

"15 лет ходили по грязи, а за последние пять лет улицы преобразились, появился асфальт. Жители довольны. Два года назад уложили первый слой покрытия, теперь сделали тротуары", – отметила жительница микрорайона Алгабас Рысгуль Есенгулова.

Помимо капитального ремонта, в районе реализуются проекты среднего ремонта дорог. В микрорайонах Алгабас, Карасу, Шапагат, Шанырак-1, Шанырак-2 и Акбулак проводится замена покрытия: старый слой асфальта снимается и укладывается новый.

Фото: акимат города Алматы

"Алатауский район охватывает более ста улиц. В настоящее время на этих улицах выполняется средний ремонт, предусматривающий полное обновление верхнего слоя асфальта", – сообщил руководитель отдела коммунального хозяйства Алатауского района Куатбек Макашев.

В микрорайоне Шанырак-1 завершаются работы по строительству инженерных сетей, начатые в 2021 году. По поручению акима города в этом году будут завершены работы на четырех улицах, где ремонт откладывался ранее.

Фото: акимат города Алматы

"Мы просили власти о ремонте, и нас услышали. Четыре улицы начали делать. Надеемся, что в этом году все завершат. Уже можно сказать, что 98% дорог готовы", – сказала жительница микрорайона Шанырак-1 Гаухар Исмаилова.

Кроме того, жители района активно участвуют в реализации проекта "Бюджет народного участия". В рамках инициативы в следующем году в Алатауском районе планируется установка пяти новых детских площадок.

Фото: акимат города Алматы

Проведенные мероприятия способствуют комплексному развитию района, повышению качества жизни населения и созданию комфортных условий для проживания.