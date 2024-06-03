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Законодательство РК

Высокопоставленный чиновник Минкультуры похитил деньги, выделенные в рамках программы "Цифровой Казахстан"

Высокопоставленного чиновника Минкультуры и спорта осудили за хищение, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 12:21 Фото: АФМ
Заместитель председателя Комитета по архивным делам и документации Министерства культуры и информации, а также директор IT-компании осужден за хищение более 105 млн тенге, передает Zakon.kz.

Деньги были выделены на разработку информационной системы в рамках реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан", сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.

Для хищения злоумышленник повторно перечислил бюджетные деньги на техническое сопровождение информсистемы "Единый электронный архив документов", используя терминологию в сфере компьютерных технологий, на уже выполненные работы.

Руководство комитета, выделив на уже выполненные работы бюджетные средства, повторно перечислило их разработчику ИС по фиктивным актам выполненных работ.

Техспецификация ИС ранее разработана и введена в эксплуатацию самим подрядчиком с принятием обязательств по гарантийному техническому сопровождению.

"Похищенные денежные средства направлены на приобретение дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, которое с целью сокрытия преступного происхождения и введения в законный оборот оформлялось на доверенных лиц".  Агентство РК по финансовому мониторингу

Суд приговорил заместителя председателя Комитета и руководителя IT-компании к 6,5 годам лишения свободы, с взысканием причиненного ущерба, лишением госнаград, пожизненным лишением права занимать государственные и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на семь лет.

Ранее за взятки был осужден высокопоставленный чиновник Минэкологии.

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