Высокопоставленный чиновник Минкультуры похитил деньги, выделенные в рамках программы "Цифровой Казахстан"
Деньги были выделены на разработку информационной системы в рамках реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан", сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.
Для хищения злоумышленник повторно перечислил бюджетные деньги на техническое сопровождение информсистемы "Единый электронный архив документов", используя терминологию в сфере компьютерных технологий, на уже выполненные работы.
Руководство комитета, выделив на уже выполненные работы бюджетные средства, повторно перечислило их разработчику ИС по фиктивным актам выполненных работ.
Техспецификация ИС ранее разработана и введена в эксплуатацию самим подрядчиком с принятием обязательств по гарантийному техническому сопровождению.
"Похищенные денежные средства направлены на приобретение дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, которое с целью сокрытия преступного происхождения и введения в законный оборот оформлялось на доверенных лиц". Агентство РК по финансовому мониторингу
Суд приговорил заместителя председателя Комитета и руководителя IT-компании к 6,5 годам лишения свободы, с взысканием причиненного ущерба, лишением госнаград, пожизненным лишением права занимать государственные и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на семь лет.
Ранее за взятки был осужден высокопоставленный чиновник Минэкологии.