Высокопоставленный чиновник Минкультуры похитил деньги, выделенные в рамках программы "Цифровой Казахстан"

Заместитель председателя Комитета по архивным делам и документации Министерства культуры и информации, а также директор IT-компании осужден за хищение более 105 млн тенге, передает Zakon.kz.

Деньги были выделены на разработку информационной системы в рамках реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан", сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.

Для хищения злоумышленник повторно перечислил бюджетные деньги на техническое сопровождение информсистемы "Единый электронный архив документов", используя терминологию в сфере компьютерных технологий, на уже выполненные работы.

Руководство комитета, выделив на уже выполненные работы бюджетные средства, повторно перечислило их разработчику ИС по фиктивным актам выполненных работ.

Техспецификация ИС ранее разработана и введена в эксплуатацию самим подрядчиком с принятием обязательств по гарантийному техническому сопровождению.

"Похищенные денежные средства направлены на приобретение дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, которое с целью сокрытия преступного происхождения и введения в законный оборот оформлялось на доверенных лиц". Агентство РК по финансовому мониторингу

Суд приговорил заместителя председателя Комитета и руководителя IT-компании к 6,5 годам лишения свободы, с взысканием причиненного ущерба, лишением госнаград, пожизненным лишением права занимать государственные и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на семь лет.

Ранее за взятки был осужден высокопоставленный чиновник Минэкологии.