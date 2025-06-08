Синоптики предупредили жителей нескольких регионов о засухе в июне

Специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали уточнения по прогнозу засухи на июнь 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Жителей нескольких районов предупредили об умеренно засушливых условиях:

Костанайская область – в Амангельдинском, Джангельдинском районах;

Актюбинская область – в Шалкарском, Иргизском и Уилском районах;

Атырауская область – в Курмангазинском и Махамбетском районах, а также в окрестностях Атырау и Кульсары;

Карагандинская область – в Актогайском, Каркаралинском и Шетском районах;

область Улытау – в Улытауском и Жанааркинском районах;

область Абай – в Аягозском районе;

Алматинская область – в Балхашском и Жамбылском районах;

область Жетысу – частично в Алакольском районе;

Жамбылская область – в Мойынкумском, Кордайском, Т. Рыскуловском, Меркенском, Сарысуском и Таласском районах;

Туркестанская область – в Сузакском, Казыгуртском, Отырарском, Толебийском, Шардаринском, Сарыагашском, Жетысайском и Тюлькубасском районах и в Шымкенте;

Кызылординская область – в Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах и в Кызылорде, также частично в Аральском районе.

"Вместе с тем июньские дожди на фоне накопленных в мае осадков создадут умеренно влажные условия в отдельных регионах севера", – пояснили синоптики.

Умеренно влажные условия ожидаются:

Северо-Казахстанская область – в Жамбылском, Тимирязевском, Шалакынском, Есильском районах и в районе Г. Мусрепова;

Костанайсая область – в Узункольском, Карабалыкском и Мендыгаринском районах;

Акмолинская область – в Егиндыкольском районе.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства РК рассказали о том, что обработали против саранчи уже больше половины из запланированных полевых площадей Казахстана.