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Общество

Синоптики предупредили жителей нескольких регионов о засухе в июне

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 11:02 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали уточнения по прогнозу засухи на июнь 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Жителей нескольких районов предупредили об умеренно засушливых условиях:

  • Костанайская область – в Амангельдинском, Джангельдинском районах;
  • Актюбинская область – в Шалкарском, Иргизском и Уилском районах;
  • Атырауская область – в Курмангазинском и Махамбетском районах, а также в окрестностях Атырау и Кульсары;
  • Карагандинская область – в Актогайском, Каркаралинском и Шетском районах;
  • область Улытау – в Улытауском и Жанааркинском районах;
  • область Абай – в Аягозском районе;
  • Алматинская область – в Балхашском и Жамбылском районах;
  • область Жетысу – частично в Алакольском районе;
  • Жамбылская область – в Мойынкумском, Кордайском, Т. Рыскуловском, Меркенском, Сарысуском и Таласском районах;
  • Туркестанская область – в Сузакском, Казыгуртском, Отырарском, Толебийском, Шардаринском, Сарыагашском, Жетысайском и Тюлькубасском районах и в Шымкенте;
  • Кызылординская область – в Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах и в Кызылорде, также частично в Аральском районе.
"Вместе с тем июньские дожди на фоне накопленных в мае осадков создадут умеренно влажные условия в отдельных регионах севера", – пояснили синоптики.

Умеренно влажные условия ожидаются:

  • Северо-Казахстанская область – в Жамбылском, Тимирязевском, Шалакынском, Есильском районах и в районе Г. Мусрепова;
  • Костанайсая область – в Узункольском, Карабалыкском и Мендыгаринском районах;
  • Акмолинская область – в Егиндыкольском районе.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства РК рассказали о том, что обработали против саранчи уже больше половины из запланированных полевых площадей Казахстана.

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Андрей Дюсупов
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