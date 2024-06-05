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Жара до 40 градусов и грозы: погода в Казахстане на 6-8 июня

Жара до 40 градусов и грозы: погода в Казахстане на 6-8 июня, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 12:50 Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды на 6, 7 и 8 июня 2024 года. Специалисты отмечают, что в южных регионах страны ожидается сильная жара, сообщает Zakon.kz.

В сообщении метеорологов сказано, что в ближайшие дни погода на большей части Казахстана будет неустойчивой.

"Во многих регионах пройдут дожди: 7-8 июня – на севере, 7 июня – в центре. Также 8 июня на востоке страны пройдут сильные дожди с грозами и порывистым ветром. На севере, западе, в центре, на востоке прогнозируют выпадение града".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Тем временем сильная жара ожидается днем на юге страны до +35+43°С, на юго-востоке температура поднимется до +35+40°С.

"На западе страны 6-7 июня днем +30+38°С, с 8 июня понижение до +25+30°С. На севере, северо-западе, в центре республики днем небольшое понижение от +22+30 до +20+25°С", – добавили синоптики.

Ранее специалисты рассказали о прогнозе погоды на 5, 6 и 7 июня 2024 года в трех крупных городах Казахстана. Подробнее с ним можно ознакомиться по ссылке.

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Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Прогноз погоды
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