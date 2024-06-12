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Дожди с грозами, град и жара в 40°С: "Казгидромет" о погоде на три дня

Дожди с грозами, град и жара в 40°С: &quot;Казгидромет&quot; о погоде на три дня, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 11:56 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 13, 14 и 15 июня 2024 года. Согласно данным специалистов, на западе республики ожидается очень сильная жара, сообщает Zakon.kz.

В сообщении метеорологов сказано, что в ближайшие дни погода на большей части страны будет неустойчивой. Это связано с прохождением фронтальных разделов.

"Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на севере, востоке и в центре страны ожидается выпадение града".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Отмечено, что наиболее интенсивные дожди ожидаются 13-15 июня на востоке и в центре, 14 июня – на севере и юго-востоке страны.

Также говорится, что дневная температура будет повышаться на западе до отметки сильной жары +33+40°С.

"На севере, в центре страны – от +20+28 до +25+30°С, на юге – от +27+35 до +30+40°, на юго-востоке – от +22+30°С до +25+35°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Примечательно, что на востоке прогнозируется небольшое понижение: от +22+30°С до +20+28°С.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 12, 13 и 14 июня 2024 года в трех мегаполисах страны. Специалисты заверяют, что в Алматы и Шымкенте станет чуть прохладнее. В столице же по-прежнему идут дожди.

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