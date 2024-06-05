Раскрыта простая схема мошенников, на которую "клюют" сотни казахстанцев

В Казахстане по-прежнему остается одной из самых популярных схема мошенничества, по которой преступники "продают" дешевые товары или услуги, сообщает Zakon.kz.

Схема, о которой идет речь, очень простая, но тем не менее эффективная. На нее регулярно "клюют" сотни казахстанцев. Об этом порталу stopfake.kz заявили эксперты по безопасности. Они же рассказали, как распознать обман и сэкономить, не попавшись на удочку киберворов.

Суть этой схемы обмана заключается в том, что мошенники выставляют на продажу товар или услуги по очень низкой цене. Они могут как "продавать" б/у товары на специализированных площадках, так и позиционировать себя как Instagram-магазин с актуальными товарами. Также в схеме могут фигурировать различные курсы, тренинги или иные пользующиеся высоким спросом услуги.

При этом потенциальные покупатели не всегда могут понять, что это обман, несмотря на то, что цена слишком низкая.

Как правило, мошенники говорят потенциальным клиентам что-то вроде "мы прямые поставщики", "идет ликвидация склада" и так далее. То есть всячески убеждают в том, что для столь низкой цены есть причины, и заключаются они не в низком качестве товара. Если речь о курсах или иных услугах, то злоумышленники могут говорить о распродаже, последнем дне суперакции или чем-то подобном.

Эксперты отметили, что фото и видео товара, которые могут предоставить "продавцы", не всегда гарантируют безопасность.

Фото и видео мошенники могут найти в Сети или даже попросить их у настоящих продавцов аналогичного товара, притворившись покупателями.

А когда клиент уже поверил обманщикам и готов совершить покупку, они просят оплатить товар авансом.

Обычно они говорят, что товар остался в единственном экземпляре и на него большой спрос. Поэтому, чтобы "забронировать" его, нужно внести оплату. Если клиент не соглашается платить полную стоимость, то мошенники не сдаются и просят внести хотя бы часть в качестве предоплаты.

Несмотря на то, что из распечатки по карте будет видно, кому были переведены деньги за "товар", отправленные мошенникам средства не всегда можно вернуть.

Как пояснил специалист по финансовой безопасности Дамир Нуритдинов, перевод с карты на карту – это не гарант оказания каких-либо услуг или продажи товаров, он считается безвозмездным. В Гражданском кодексе РК есть статья о незаконном обогащении. Она касается ситуаций, когда, к примеру, вы по ошибке перевели кому-то деньги. Однако, чтобы ее применить, нужно доказать факт ошибки в суде.

Также безопасность не гарантирует, если потенциальный покупатель попросит выставить официальный счет на оплату.

Мошенники могут брать в аренду чужие кабинеты ИП и иметь доступ к их аккаунтам в банковских приложениях.

Как тогда гарантировать безопасность при покупках?

Если вы покупаете товар с рук, то лучше всего встретиться с продавцом лично и оценить качество (и факт наличия!) товара своими глазами. Если вы приобретаете новый товар, то безопаснее всего подыскать подходящую вещь в официальных магазинах или на крупных проверенных маркетплейсах, где как покупатели, так и продавцы защищены от мошенников.

Ранее стало известно, что в Казахстане с 22 июля начнут блокировать подозрительные денежные переводы.