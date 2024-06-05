Мошенники втянули главного полицейского Алматы в махинации

Предприимчивые злоумышленники не останавливаются. Продолжают придумывать новые схемы и использовать имена чиновников. К примеру, на этот раз мошенники рассылают сообщения от имени начальника Департамента полиции (ДП) Алматы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в WhatsApp и Telegram неизвестные, используя в профиле фотографию начальника департамента полиции Алматы Арыстангани Заппарова, переписываются с гражданами и пытаются совершить мошеннические действия.

В связи с этим полицейские решили выступить с обращением и предупреждением.

"В настоящее время участились случаи интернет-мошенничества, где злоумышленники создают аккаунт в WhatsApp и Telegram, ставят на аватарку фото руководителя какого-либо государственного органа либо частной организации, и под предлогом внезапной "проверки с КНБ РК", пишут подчиненным о том, что необходимо срочно отправить деньги на различные счета третьих лиц". Пресс-служба ДП Алматы

К сожалению, отмечают специалисты, факты обмана по такой схеме – не единичны.

"Поэтому очень важно, чтобы граждане не поддавались на провокации злоумышленников и при поступлении таких сообщений, в первую очередь, информировали о случившемся непосредственного руководителя". Пресс-служба ДП Алматы

В заключении стражи порядка рекомендуют быть более осторожными и бдительными.

"В подобных случаях необходимо прервать диалог и сообщить в полицию". Пресс-служба ДП Алматы

Ранее эксперты по безопасности заявили, что в Казахстане по-прежнему остается одной из самых популярных схема мошенничества, по которой преступники "продают" дешевые товары или услуги. Они же рассказали, как распознать обман и сэкономить, не попавшись на удочку киберворов.