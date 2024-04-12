Мошенники добрались до акима Алматинской области
На этот раз мошенники пишут казахстанцам от имени акима Алматинской области Марата Султангазиева.
"Предупреждаем граждан об активизации мошенников. В мессенджерах злоумышленник пишет и представляется якобы акимом области. Просим вас не доверять подобным сообщениям, не переходить по сомнительным ссылкам".Пресс-служба акимата Алматинской области
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
В ведомстве 12 апреля 2024 года подчеркнули, что уже обратились в правоохранительные органы.
"Данный факт был зарегистрирован в Управлении полиции Конаева и проводится процессуальная проверка для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в расследовании факта".Пресс-служба акимата Алматинской области
Стоит отметить, что это не первое предупреждение от акиматов.
Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды 11 апреля 2024 года на своей странице в Instagram сделал важное заявление. Обращение было адресовано казахстанцам, которые якобы получают сообщения от него. А 4 апреля аким Павлодарской области Асаин Байханов поделился с подписчиками предупреждением о мошенниках.
Кроме того, мошенники создали фальшивые аккаунты премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и членов правительства в Telegram и WhatsApp, через которые запустили рассылку.