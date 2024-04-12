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Мошенники добрались до акима Алматинской области

мошенники Алматинская область аким, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 10:47 Фото: pxhere
Мошенники не перестают удивлять и придумывать новые схемы обмана. К примеру, в последнее время злоумышленники активно используют имена акимов, сообщает Zakon.kz.

На этот раз мошенники пишут казахстанцам от имени акима Алматинской области Марата Султангазиева.

"Предупреждаем граждан об активизации мошенников. В мессенджерах злоумышленник пишет и представляется якобы акимом области. Просим вас не доверять подобным сообщениям, не переходить по сомнительным ссылкам".Пресс-служба акимата Алматинской области
мошенники пишут казахстанцам от имени акима Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 10:47

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В ведомстве 12 апреля 2024 года подчеркнули, что уже обратились в правоохранительные органы.

"Данный факт был зарегистрирован в Управлении полиции Конаева и проводится процессуальная проверка для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в расследовании факта".Пресс-служба акимата Алматинской области

Стоит отметить, что это не первое предупреждение от акиматов.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды 11 апреля 2024 года на своей странице в Instagram сделал важное заявление. Обращение было адресовано казахстанцам, которые якобы получают сообщения от него. А 4 апреля аким Павлодарской области Асаин Байханов поделился с подписчиками предупреждением о мошенниках.

Кроме того, мошенники создали фальшивые аккаунты премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и членов правительства в Telegram и WhatsApp, через которые запустили рассылку.

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