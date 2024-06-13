Смаилов о бюджете: Кризиса нет, есть трудности с исполнением

Председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов 13 июня в кулуарах Сената ответил на критику о том, что его ведомство "не увидело кризис в бюджетной системе", передает корреспондент Zakon.kz.

Смаилов отметил, что заключения и отчеты Высшей аудиторской палаты ежегодно вызывают большой интерес у средств массовой информации и у общественности, а разные эксперты, аналитики дают свои оценки.

"Это нормальный процеcc, у каждого свое мнение, каждый говорит, исходя из собственных соображений. В соответствии с Конституцией Высшая аудиторская палата – это коллегиальный орган. Троих членов ВАП, включая председателя, назначает президент, еще троих – Сенат и троих – Мажилис. Каждый из членов палаты – опытный, профессиональный человек, имеющий свое мнение и позицию по любым вопросам", – сказал спикер.

По его мнению, принимаемые коллегиально решения ВАП объективные и беспристрастные.

"Поэтому говорить о том, что мы что-то скрываем или необъективно подходим, некорректно. Более того, я еще раз хочу сказать, что в этом году объем заключения Высшей аудиторской палаты по исполнению бюджета прошлого года составляет 350 страниц, на которых очень подробно изложены все вопросы, связанные с использованием бюджетных средств, системные проблемы, которые надо решать, и ВАП дает рекомендации по решению всех указанных вопросов", – дополнил Алихан Смаилов.

С его слов, благодаря работе палаты за последние три года удалось провести оптимизацию бюджетных расходов и сэкономить более 4 трлн тенге.

"Ежегодно снижается объем трансфертов из Нацфонда, как и нефтяной дефицит. Тем не менее проблемы есть. Не всегда прогнозы совпадают с тем, что имеет место в жизни. Бывает, что в мире конъюнктура оказывается хуже, чем мы предполагали. Из-за этого доходная часть по налогам может недоисполняться. Но есть инструменты пополнения бюджета за счет неналоговых поступлений. Задача выполнить все обязательства перед населением. Говорить о том, что у нас есть бюджетный кризис, неправильно. Есть трудности с исполнением бюджета", – озвучил председатель ВАП.

Он подчеркнул, что в прошлом году трудности были связаны с излишним оптимизмом при определении прогнозных показателей.



Ранее Алихан Смаилов раскритиковал правительство за неосвоение бюджетных средств, выделенных на национальные проекты, назвав это "непозволительной роскошью в условиях жесткой экономии".

