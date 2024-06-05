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"Отлов призывников": методы военкоматов прокомментировал министр обороны

Призывники, военнослужащие , фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 16:00 Фото: Zakon.kz
Министр обороны Руслан Жаксылыков в кулуарах Мажилиса 5 июня прокомментировал способы розыска призывников в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руслан Жаксылыков отметил, что доставка призывника в военкомат ложится на органы исполнительной власти.

"Второе, тот, кто своевременно не прибывает (в военкоматы. – Прим. редакции), они разыскиваются сотрудниками органов внутренних дел. Есть закон, Конституция, ребята, давайте исполнять", – дополнил министр.

Ранее стало известно, сколько казахстанцев призовут на воинские сборы в 2024 году.

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