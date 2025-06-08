Токаев освободил от должности министра обороны
Фото: gov.kz
Руслан Жаксылыков освобожден от должности министра обороны РК, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий документ 8 июня 2025 года подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
"Указом главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении Акорды.
Руслан Жаксылыков родился 4 марта 1966 года в городе Каскелен Алматинской области. Должность министра обороны Казахстана он занимал с 19 января 2022 года.
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