Токаев освободил от должности министра обороны

Руслан Жаксылыков освобожден от должности министра обороны РК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ 8 июня 2025 года подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Указом главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении Акорды.

Руслан Жаксылыков родился 4 марта 1966 года в городе Каскелен Алматинской области. Должность министра обороны Казахстана он занимал с 19 января 2022 года.