Сколько казахстанцев призовут на воинские сборы в 2024 году

Министр обороны подписал приказ от 19 марта 2024 года "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2024 году", сообщает Zakon.kz.

"В 2024 году призвать 3000 военнообязанных на воинские сборы", – говорится в документе.

Контроль за исполнением приказа возложен на первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК.

Также предписано довести приказ до заинтересованных должностных лиц и структурных подразделений.

Приказ вводится в действие с 15 апреля 2024 года.

В 2023 году Минобороны на воинские сборы призывало 1500 казахстанцев.