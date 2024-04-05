Сколько казахстанцев призовут на воинские сборы в 2024 году
Фото: Zakon.kz
Министр обороны подписал приказ от 19 марта 2024 года "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2024 году", сообщает Zakon.kz.
"В 2024 году призвать 3000 военнообязанных на воинские сборы", – говорится в документе.
Контроль за исполнением приказа возложен на первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК.
Также предписано довести приказ до заинтересованных должностных лиц и структурных подразделений.
Приказ вводится в действие с 15 апреля 2024 года.
В 2023 году Минобороны на воинские сборы призывало 1500 казахстанцев.
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