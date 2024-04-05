Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сколько казахстанцев призовут на воинские сборы в 2024 году

Сколько казахстанцев призовут на воинские сборы в 2024 году, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 12:52 Фото: Zakon.kz
Министр обороны подписал приказ от 19 марта 2024 года "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2024 году", сообщает Zakon.kz.

"В 2024 году призвать 3000 военнообязанных на воинские сборы", – говорится в документе.

Контроль за исполнением приказа возложен на первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК.

Также предписано довести приказ до заинтересованных должностных лиц и структурных подразделений.

Приказ вводится в действие с 15 апреля 2024 года.

В 2023 году Минобороны на воинские сборы призывало 1500 казахстанцев.

Читайте также

В Казахстане изменились правила дактилоскопической регистрации
В Казахстане изменились правила дактилоскопической регистрации
Методика анализа запросов граждан, поступающих в контакт-центры центральных государственных и местных исполнительных органов
Власти будут анализировать запросы казахстанцев в контакт-центры министерств и акиматов
Лариса Черненко
МО РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу
В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу
Жапаров: Возможность сильных землетрясений прогнозируют кыргызские ученые
Жапаров: Возможность сильных землетрясений прогнозируют кыргызские ученые
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: