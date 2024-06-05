Жумангарин о санкциях против России: Не поддерживаем, но будем соблюдать

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин 5 июня в кулуарах Мажилиса рассказал, как санкции против России влияют на Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Жумангарина, в Казахстане были разорваны многие логистические и торговые цепочки из-за введенных США и Евросоюзом санкций в отношении России.

"Между тем мы не являемся участниками коалиций, не поддерживаем эту одностороннюю санкционную политику, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения. У нас небольшая экономика, естественно, санкционного давления мы не выдержим. Поэтому мы постоянно в диалоге, у нас есть центры, которые работают непосредственно с США и Европейским союзом. Я возглавляю непосредственно эту работу как вице-премьер, в Казахстане есть соответствующая рабочая группа, и мы постоянно на контакте с теми, кто принимает решения, – США и ЕС", – заявил вице-премьер Серик Жумангарин.

Он добавил, что в рамках проводимой санкционной политики Казахстану удается удержать свои позиции. Кроме того, благодаря внешней политике у страны всегда есть шанс на предупреждение о том, какие меры могут быть предприняты в отношении тех или иных компаний.

В ноябре 2023 года специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан на брифинге в Астане заявил, что Евросоюз уважает позицию стран, в том числе Казахстана, которые не присоединяются к санкциям, поскольку это решение каждого государства.