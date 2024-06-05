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В Алматы на ночь частично ограничат движение по улице Розыбакиева

В Алматы на ночь частично ограничат движение по улице Розыбакиева, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 18:52 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 5 июня 2024 года, жителей и гостей Алматы предупредили об ограничении движения на одном из участков по ул. Розыбакиева, сообщает Zakon.kz.

В ТОО "Алматинские тепловые сети" уточнили, что движение для автотранспорта по ул. Розыбакиева – от ул. Байкадамова до ул. Журавлева – будет закрыто с 23:00 7 июня до 08:00 8 июня.

"Движение будет закрыто в обе стороны. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью названного уличного сегмента", – говорится в сообщении.

Горожан и гостей южной столицы просят "с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка".

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Ранее сообщалось, что в Алматы изменят схему движения на перекрестке Сейфуллина – Жансугурова.

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