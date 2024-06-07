В Алматы до 15 сентября ограничат движение на участке по улице Жургенова

В Алматы на лето ограничат движение на участке по ул. Жургенова. Об этом 7 июня 2024 года заявили в ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, движение для автотранспорта по ул. Жургенова – от ул. Жангельдина с переходом через ул. Жетысуская до ул. Тянь-Шаньская – будет закрыто с 8 июня по 15 сентября.

"Движение будет закрыто в обе стороны. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода протяженностью 695 м, введенного в эксплуатацию с 1988 года, проходящего под проезжей частью названного уличного сегмента". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Согласно информации, данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 18 многоквартирных жилых домов, 61 частный дом, детский сад, школу и 13 прочих объектов.

"Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Жителей и гостей южной столицы попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

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